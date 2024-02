OMRON EVOLV, il misuratore di pressione da braccio smart per iPhone e Android

Se vi serve un misuratore di pressione allora OMRON EVOLV è davvero un ottimo prodotto e che oggi vi segnaliamo in quanto è tra i più comodi e facili da usare che potete attualmente trovare in commercio. Se i misuratori da polso sono più comodi e comunque certificati è pure vero che generalmente la misurazione al braccio si ritiene molto più accurata e, in questo caso, come per i misuratori da polso, non si usano tubi per mettere in pressione il bracciolo: indossarlo e misurare la pressione è una questione di pochi secondi con zero impedimenti.

Promette risultati in tutte le posizioni intorno al braccio ed è in grado di effettuare la tripla misurazione automaticamente, calcolando poi la media. In questo modo non bisognerà pensare proprio a nulla perché una volta avviato farà tutto da solo.

La sfaccettatura Smart

Può mantenere in memoria le misurazioni distinguendole per due utenti, e se si vuole andare oltre c’è la possibilità di sincronizzare i dati raccolti con lo smartphone attraverso il collegamento Bluetooth e l’app OMRON connect (è gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android).

A quel punto è possibile non solo registrare le misurazioni personali collegandole eventualmente alle app Apple Salute, Google Fit oppure Samsung Health, ma l’app stessa di OMRON fornisce grafici su base giornaliera, settimanale e mensile che si possono eventualmente condividere col proprio medico.

Usarlo come dicevamo è semplicissimo perché una volta indossato è sufficiente premere il tasto Start/Stop per avviare o interrompere la misurazione della pressione arteriosa, con le letture separate della sistolica e diastolica leggibili direttamente dallo schermo incorporato. L’altro pulsante presente abilita la connessione Bluetooth.

Il misuratore pesa intorno ai 250 grammi e misura circa 12 x 9 x 2 centimetri. Il bracciale è da 22-42 centimetri ed è alimentato da 4 batterie di tipo ministilo AAA incluse in dotazione, dove troviamo anche la custodia per trasportarlo e riporlo in casa.

Disponibilità e prezzo

Lo sfigmomanometro digitale wireless OMRON EVOLV è in vendita su Amazon a 194,99 €. Nel momento in cui scriviamo è attivo uno sconto del 43% che porta il prezzo finale a 111,89 €.

