Al via gli ordini delle Opel ibride Astra GSe e Grandland GSe

Opel ha aperto il nuovo anno comunicando i prezzi delle nuove Opel Astra GSe 5 porte e Opel Grandland GSe mostrando ciò che i clienti possono aspettarsi dal marchio del Blitz nel 2023.

Le versioni top dei rispettivi modelli offrono prestazioni di vertice e trazione plug-in hybrid elettrica; dal punto di vista estetico i modelli in qustione si distinguono per i cerchi in lega rispettivamente da 18 e 19 pollici, per l’originale paraurti anteriore e il diffusore posteriore in GSe. L’offerta è completata da una serie di sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo della nuova Opel Astra GSE parte da €48.050; Opel Grandland GSe parte da €55.000 (prezzi chiavi in mano in Italia, IPT esclusa).

Con una potenza di sistema di 165 kW/225 CV – il motore quattro cilindri da 1.6 litri genera 133 kW/180 CV, il motore elettrico contribuisce con 81,2 kW/110 CV – e una coppia massima di 360 Nm, Opel Astra GSE vanta un consumo di carburante nel ciclo misto WLTP1: 1,2-1,1 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 26-25 g/km).

La versione sportiva 5 porte passa da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi; può raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica). La batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh, consente a detta del produttore di percorrere fino a 64 chilometri nel ciclo WLTP (EAER City- autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica – nel ciclo WLTP 69-73 km).

Rispetto alla normale Opel Astra, nella versione GSe il telaio è stato abbassato di 10 millimetri. Una tecnologia demominata KONI FSD (Frequency Selective Damping) permette di avere diverse caratteristiche di ammortizzazione aumentando la maneggevolezza e il comfort in base alla situazione specifica.

Il suv sportivo Opel Grandland GSe unisce la potenza del motore turbo benzina da 1.6 litri di cilindrata e una potenza di 147 kW/200 CV e due motori elettrici – uno per ogni asse. Il motore elettrico sull’asse anteriore genera fino a 81,2 kW/110 CV, quello sull’asse posteriore fino a 83 kW/113 CV. Il risultato è una potenza di sistema fino a 221 kW/300 CV (consumo di carburante ponderato nel ciclo misto WLTP: 1,2 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 28-27 g/km).

La motorizzazione plug-in hybrid offre trazione integrale elettrica permanente e il produttore vanta aderenza ottimale e una partenza da fermo al vertice del segmento. La versione GSe passa da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e – come Opel Astra GSe – può raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica). Con la batteria agli ioni di litio da 14,6 kWh, Opel Grandland GSe può percorrere fino a 63 chilometri WLTP (EAER City nel ciclo WLTP: 80-81 km).

Tra i sistemi di assistenza alla guida, si segnala Intelli-Drive 1.0 con allerta incidente e frenata attiva di emergenza, rilevamento pedoni e rilevamento stanchezza, allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata e sistema di riconoscimento dei cartelli stradali, cross traffic alert e allerta angolo cieco laterale e sistema di regolazione automatica della velocità con funzione di stop di serie. Il sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore e la telecamera Intelli-Vision con visione a 360 gradi aiutano il guidatore in fase di manovra.

I passeggeri dei modelli GSe sono connessi con il sistema multimeidale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch a colori da 10 pollici e driver information display da 10 pollici (display da 12 pollici su Opel Grandland GSe). Gli smartphone compatibili possono essere facilmente ricaricati in modalità wireless nel tunnel centrale.

Gli appassionati di GSe in attesa della nuova Opel Astra Sports Tourer GSe devono invece portare ancora un po’ di pazienza. Il produttore ha fatto sapere che annuncerà i prezzi della station wagon sportiva in un secondo momento.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.