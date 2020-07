Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 ora sfreccia anche sulle strade d’Italia

Al fianco di smartphone e Mi TV, Xiaomi ha ufficializzato nel corso delle scorse ore anche l’arrivo in Italia del Mi Electric Scooter Pro 2, presentato come il monopattino potente e con tanta autonomia, anche se progettato per gli spostamenti di breve raggio.

Mi Electric Scooter Pro 2 può raggiungere una velocità massima di 25 km/h e coprire distanze fino a 45 km con una singola carica. Questo grazie al suo motore brushless da 300W che fornisce potenza necessaria per superare pendenze del 20%. Sul manubrio integra un LCD che permette ai rider di monitorare la velocità in tempo reale, le modalità di guida, il livello della batteria e molto altro ancora.

Dal punto di vista degli pneumatici propone una camera d’aria da ben 8,5 pollici, così da resistere anche alle strade più accidentate, assorbendo buche e dossi stradali. Non manca uno sguardo alla sicurezza con un doppio sistema di frenata, così come la presenza di catarifrangente anteriore, posteriore e laterale e un fanale frontale da 2W per migliorare la visibilità.

A livello costruttivo è realizzato con materiali leggeri, tanto che l’intero veicolo pesa appena 14,2 kg e può essere ripiegato in meno di tre secondi, così da essere facile da trasportare.

Il nuovo modello completa, così, la gamma precedente costituita dal Mi Electric Scooter 1S che può raggiungere una velocità massima di 25km/h e viaggiare fino a 30km di distanza con una sola carica grazie al suo motore brushless da 250W, che permette affrontare pendenze del 14%.

Mi Electric Scooter Pro 2 e Mi Electric Scooter 1S saranno disponibili in Italia nella versione Black presso i Mi Store Autorizzati, su Amazon e presso tutte le principali catene di distribuzione, a partire da fine luglio, rispettivamente al prezzo di 529,90 e 429,90 euro. Novità per il mercato italiano anche Mi Electric Scooter Essential, disponibile sempre da fine luglio al prezzo di 299,90 euro.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Xiaomi sono disponibili a partire da questa pagina. Ricordiamo che tutti questi scooter elettrici rientrano nella possibilità di beneficiare del bonus mobilità. Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.