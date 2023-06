Otter Chat AI segue le riunioni così tu puoi fare altro

Otter.ai ha appena annunciato Otter Chat, una piattaforma basata su intelligenza artificiale AI appositamente progettata per le riunioni di lavoro. Si tratta ancora una volta di “intelligenza artificiale” collaborativa, che agirà come un centro di assistenza per tutti i partecipanti alla riunione al fine di trascrivere i dati della riunione e sintetizzarli in una vera conversazione.

Il vantaggio è presto detto: questo sistema consentirà di rispondere accuratamente alle domande sulla riunione appena conclusa, nel caso in cui l’utente fosse impegnato a fare altro nel frattempo. Già, anche i distratti, avranno piena contezza di quel che è stato detto durante la riunione di lavoro.

Il chatbot prenderà il nome di OtterPilot, ma farà molto più che riassumere le riunioni. Collaborerà con tutti i partecipanti per generare contenuti basati sui dati della riunione, come articoli di blog fino ad arrivare alle email che fanno seguito alla riunione. È un po’ come uno stagista non retribuito, che non chiederà neppure un attimo di pausa. Già, alcuni lavori potrebbero essere presto sostituiti dall’AI.

La società afferma che questo rappresenta un notevole passo avanti rispetto alle piattaforme come ChatGPT, in quanto Otter AI Chat attingerà informazioni da dati di riunioni effettive, anziché da dati pubblici. L’insieme di strumenti avrà natura collaborativa, quindi il chatbot comunicherà contemporaneamente con tutti i membri del team, ma potrà offrire anche strumenti e funzioni per ogni singolo partecipante.

Otter afferma che i suoi sistemi di intelligenza artificiale sono già stati utilizzati per trascrivere oltre un milione di parole al minuto e oltre un miliardo di parole dal lancio dello scorso anno.

Otter AI Chat è già raggiungibile a questo indirizzo, quindi si potrà accedere al servizio direttamente da qui. L’azienda afferma inoltre che nessuna informazione verrà memorizzata da terze parti durante l’utilizzo del servizio, il che è sempre una caratteristica interessante per chi tiene alla propria privacy.

