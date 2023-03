Pages, Numbers e Keynote aggiornati con supporto alla posizione del tocco di Apple Pencil

Apple ha aggiornato le app Pages, Numbers e Keynote integrando nelle versioni per iPad la possibilità do navigare, scrivere, disegnare e illustrare con maggiore precisione grazie alla funzione che mostra la posizione del tocco di Apple Pencil quando si avvicina quest’ultimo allo schermo sugli iPad più recenti.

In iPadOS 16.4, lo ricordiamo, Apple ha aggiunto il supporto per inclinazione e azimut al passaggio di Apple Pencil, consentendo di vedere un’anteprima del tratto da ogni angolazione prima di disegnarlo in Note e nelle app supportate su iPad Pro 11′ (4ª generazione) e iPad Pro 12,9′ (6ª generazione).

Altre novità indicate da Apple per le ultime versioni di Pages, Numbers e Keynote per iPad e iPhone, sono:

Pages 13.0:

Possibilità di esportare e inviare una copia di un documento in un altro formato direttamente dal menu di condivisione.

I modelli per resoconti, appunti, lettere e curricula ora includono testo segnaposto con istruzioni.

Miglioramenti e risoluzioni di problemi per “Stampa unione” e le attività di collaborazione.

Numbers 13.0:

Possibilità di esportare e inviare una copia del foglio di calcolo in un altro formato direttamente dal menu di condivisione.

Miglioramenti e risoluzioni di problemi per le attività di collaborazione.

Keynote 13.0:

• Possibilità di esportare e invia una copia della presentazione in un altro formato direttamente dal menu di condivisione.

• Miglioramenti e risoluzioni di problemi per le attività di collaborazione.

• La visualizzazione delle presentazioni Keynote Live ora è supportata solo da browser web.