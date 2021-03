Panasonic aggiorna Lumix S1H, S1, S1R, S5 e BGH1

Panasonic annuncia l’aggiornamento firmware per quattro fotocamere DSLM full-frame della serie LUMIX S e per la videocamera Box Style BGH1 finalizzati a migliorare le funzioni, le prestazioni e l’usabilità dei dispositivi.

Firmware versione 2.4 per LUMIX S1H

Come fotocamera ammiraglia video della Serie S, la LUMIX S1H in passato si è evoluta con diversi aggiornamenti firmware. Oltre alla registrazione in RAW Apple ProRes, la S1H integra nel video un data output in 5.9K RAW e registra in RAW Blackmagic su Blackmagic Video Assist 12G HDR per la prima volta in una mirrorless full-frame.

Con il nuovo firmware in versione 2.4, disponibile gratuitamente, al formato ProRes RAW di Apple si aggiunge anche la registrazione in Blackmagic RAW via HDMI. Inoltre:

Uscita video RAW su HDMI sul monitor-registratore Blackmagic Video Assist 12G HDR.

Trasmissione di dati video RAW in 5.9K / 4K / Anamorfico (4:3) 3.5K a 12 bit su HDMI al monitor-registratore Blackmagic Video Assist 12G HDR, da registrare come file Blackmagic RAW.

V-Log o V709 selezionabile sul display Live View durante l’output in formato RAW.

Possibilità di utilizzare funzioni di assistenza durante le riprese in formato RAW, ad esempio WFM (Wave Form Monitor), Vector Scope, Luminance Spot Meter, Zebra Pattern.

Possibilità di specificare o meno le informazioni sull’orientamento della fotocamera nel menu “Vertical Position Info (Video)” per evitare la rotazione accidentale delle immagini durante la riproduzione.

“Power Save Mode” selezionabile anche se la fotocamera è alimentata con un adattatore in c.a. (DMW-AC10, venduto a parte).

Firmware versione 2.0 per LUMIX S1

Questa fotocamera, con il firmware 2.0 avente codice di upgrade DMW-SFU2, invece ottiene:

Modalità di registrazione video in 6K (5952×3968) / 5.9K (5888×3312) / 5.4K (5376×3584) in MOV5 6K 24p, 4:2:0 10 bit LongGOP, 200 Mbps, LPCM 5.9K 30p/25p/24p, 4:2:0 10 bit LongGOP, 200 Mbps, LPCM5 5.4K 30p/25p, 4:2:0 10 bit LongGOP, 200 Mbps, LPCM5

Modalità di registrazione video in C4K (4096×2160) in MOV C4K 60p/50p, 4:2:0 10 bit LongGOP, 200 Mbps, LPCM C4K 60p/50p, 4:2:0 8 bit LongGOP, 150 Mbps, LPCM C4K 30p/25p/24p, 4:2:2 10 bit LongGOP, 150 Mbps, LPCM

Modalità di registrazione video in 4K (3840×2160) a 10 bit in MOV 4K 60p/50p, 4:2:0 10 bit LongGOP, 200 Mbps, LPCM6

Modalità di registrazione video anamorfici (3328×2496) in MOV 4K-A 50p, 4:2:0 10 bit LongGOP, 200 Mbps, LPCM6 4K-A 50p, 4:2:0 8 bit LongGOP, 150 Mbps, LPCM 4K-A 30p/25p/24p, 4:2:2 10 bit LongGOP, 150 Mbps, LPCM

Funzione “Time Code”.

Uscita video RAW su HDMI Trasmissione di dati video RAW in 5.9K / 4K / Anamorfico (4:3) 3.5K a 12 bit su HDMI. Su Atomos Ninja V, è possibile registrare in formato Apple ProRes RAW.



Ecco invece le funzioni disponibili senza il codice di upgrade DMW-SFU2:

Aggiunta della funzione “Dual Native ISO Setting”.

Possibilità di specificare o meno le informazioni sull’orientamento della fotocamera nel menu “Vertical Position Info (Video)” per evitare la rotazione accidentale delle immagini durante la riproduzione.

“Power Save Mode” selezionabile anche quando la fotocamera è alimentata con un adattatore in c.a. (DMW-AC10, venduto a parte).

Firmware 1.8 per Panasonic LUMIX S1R e 2.2 per LUMIX S5

L’ultimo aggiornamento disponibile per queste fotocamere introduce la possibilità di specificare o meno le informazioni sull’orientamento della fotocamera nel menu “Vertical Position Info (Video)” per evitare la rotazione accidentale delle immagini durante la riproduzione e la “Power Save Mode”, selezionabile anche quando la fotocamera è alimentata con un adattatore in c.a. (DMW-AC10, venduto a parte).

Firmware 2.0 per LUMIX BGH1

Panasonic Lumix BGH1 è la prima fotocamera box-style progettata e sviluppata esclusivamente per un uso professionale. Con la progressiva diffusione dello streaming live, Panasonic ha deciso di aggiungere alla videocamera BGH1 una funzione di streaming IP che consente la trasmissione di immagini in alta qualità sulle piattaforme di streaming social tramite collegamento a un PC su rete LAN cablata.

Nello specifico, Panasonic LUMIX BGH1 è l’unica fotocamera dell’azienda che dispone di stream video in 4K 60p (50p) nel codec H.265. Il codec H.265 riduce di metà il bitrate pur mantenendo la stessa qualità d’immagine dell’H.264, ciò significa che riesce ad offrire una qualità d’immagine due volte superiore con lo stesso bitrate dell’H.264. E’ inoltre possibile registrare in streaming in alta definizione 4K ad un basso bitrate anche nei casi in cui la banda non è abbastanza larga.

Tra le altre novità troviamo:

Streaming IP con PC (protocollo RTP/RTSP). 4K/60p(3840×2160)H.265:50M、25Mbps H.264:50M、25Mbps 4K/30p(3840×2160)H.265:25M、12,5Mbps H.264:25M、12,5Mbps FHD/60p(1920×1080)H.265:20M、16Mbps H.264:16M、8Mbps FHD/30p(1920×1080)H.265:12M、6Mbps H.264:6M、3Mbps

Apple ProRes può essere registrato su Atomos NINJA V

Uscita video RAW su HDMI.

V-Log o Rec.709 selezionabile sul display Live View durante l’output in formato RAW.

Possibilità di utilizzare funzioni di assistenza durante le riprese in formato RAW, ad esempio Luminance Spot Meter o Zebra Pattern.

Display di stato genlock: lo stato della sincronizzazione può essere visualizzato sul monitor esterno collegato tramite HDMI o SDI quando la fotocamera è in modalità sincronizzazione genlock.

Formattazione delle schede di memoria SD tramite collegamento a PC: é possibile formattare la scheda di memoria SD dal menu della fotocamera sullo schermo live di LUMIX Tether mentre la fotocamera è collegata a un computer.

Possibilità di specificare o meno le informazioni sull’orientamento della fotocamera nel menu “Vertical Position Info (Video)” per evitare la rotazione accidentale delle immagini durante la riproduzione.

Il sito dedicato all’assistenza clienti mette a disposizione una Look Up Table (LUT) espressamente progettata per i video RAW registrati su Ninja V, che consente di riprodurre il color grading delle curve V-Log/V-Gamut, utile per far corrispondere i colori dei video girati con le fotocamere delle serie Panasonic Varicam, EVA1 e GH5.

LUMIX Tether per Multicam Ver.1.1

Tra le novità introdotte dal LUMIX Tether per Multicam Ver.1.1 si segnalano:

Disponibili impostazioni e controlli sulla BGH1 durante IP streaming.

Opzioni Rec.Quality per i data output del video in RAW verranno mostrati su display quando è accesa “Menu > Video > Image Format > HDMI RAW Data Output”.

E’ possibile avviare e interrompere la registrazione sull’apparecchio esterno con la BGH1 durante output HDMI/SDI.

Quando “HDMI Recording Control” e/o “SDI Recording Control” è/sono accesi, il bottone Rec è disponibile anche se la SD Card non è inserita. Viene anche mostrata la modalità di connessione, che sia HDMI o SDI.

Come scaricare i firmware

I firmware saranno resi disponibili attraverso questa pagina del sito web Panasonic LUMIX Global Customer Support secondo il seguente calendario: la versione 2.0 per DC-BGH1 a partire dal 24 marzo; il Lumix Tether per Multicam in versione 1.1 e la versione 2.4 per DC-S1H il 31 marzo; la versione 2.0 per DC-S1, la versione 1.8 per DC-S1R e la versione 2.2 per DC-S5 dal 6 aprile.

