Panasonic Kairos è la piattaforma su misura della produzione video Live

Panasonic ha da poco annunciato l’arrivo di Kairos, una piattaforma di nuova generazione che mira a massimizzare la produttività nella produzione video live. E’ basata su tecnologia IT/IP ed ha il suo punto di forza nell’architettura software totalmente aperta per la gestione dei flussi video e nell’hardware indipendente, oltre a essere basata integralmente sulla capacità dei processori CPU/GPU.

La piattaforma è cioè in grado di gestire qualsiasi flusso video indipendentemente dalla risoluzione e dal formato (ST2110, NDI, SDI, HDMI, Stream IP ed altri) con il quale questo viene acquisito ed è inoltre in grado di essere configurata con un numero di ME (banchi effetti) e di layer grafici praticamente illimitati, adattandosi quindi ad ogni flusso di lavoro si voglia creare per il tipo di lavoro da svolgere.

Questo sistema, di tipo COTS – acronimo di Components-Off-the-Shelf, si riferisce a componenti hardware e software disponibili sul mercato per l’acquisto da parte di aziende di sviluppo interessate a utilizzarli nei loro progetti – apre così nuove opportunità di produzione: è una soluzione versatile adatta ad esempio per l’utilizzo in studi televisivi, in quanto si può integrare perfettamente in una infrastruttura basata sullo standard ST 2110 senza bisogno di ulteriori gateway IP.

Panasonic Kairos non solo risponde alle attuali esigenze di gestione di display tradizionali e i classici requisiti broadcast, ma si adatta anche a gestire nuovi dispositivi di visualizzazione non tradizionali. Per la produzione sportiva, di programmi di intrattenimento o per gli eventi live: indipendentemente dall’esperienza e dalla specifica formazione, tutto il personale, con una breve formazione tecnica, potrà utilizzare l’interfaccia utente (GUI) per creare contenuti coinvolgenti o per gestire un sistema complesso.

Grazie alla connettività di rete IP standard in alternativa ai collegamenti video punto/punto, la piattaforma può gestire e mixare ogni tipologia di segnali in banda base o in IP. Panasonic Kairos processa inoltre tutti i segnali in modalità non compressa SDI, HDMI, ST 2110 e NDI in qualsiasi risoluzione vengano acquisiti, HD e UHD e in diversi formati, dal 16:9 al 32:9 per i grandi LED.

Generalmente il processo dei segnali video basato su GPU permette agli utenti di assegnare la potenza di calcolo con un efficienza del 100% per ottenere delle prestazioni analoghe ai sistemi hardware dedicati di fascia alta. Come caratteristica unica, questa nuova piattaforma di Panasonic processa i segnali video non compressi con un singolo frame delay e include la sincronizzazione PTP (Precision Time Protocol).

Come dicevamo l’interfaccia grafica è particolarmente intuitiva: gli operatori possono cioè gestire con facilità un numero illimitato di livelli ed effetti grazie alla composizione live “in stile Photoshop”. Poiché Il mixing video è gestito attraverso la GUI, la piattaforma non ha limitazioni sul numero di banchi effetti (ME) e di chiavi che può gestire, a differenza di un mixer tradizionale. Le chiavi, gli effetti e lo scaler sono impostati in ogni scena senza alcuna limitazione, quindi il numero totale di layer video è limitato solamente dalla capacità del GPU e dalla disponibilità di banda sulla rete IP.

Il sistema di Panasonic Kairos ruota intorno a Kairos Core, il motore dell’intero processo video. La prima versione del server gestirà gli input/output video attraverso un gateway Deltacast e/o uno switch Mellanox 100 GbE NIC (Network Interface Card) per dispositivi COTS IP ed interfacce SDI e HDMI. Il controllo sui dispositivi avverrà con una rete Gbit Ethernet separata, che includerà il Kairos Creator, software GUI per la configurazione che opera come pannello di controllo software, e anche, se presente nella configurazione, di Kairos Control, pannello di controllo hardware del mixer 2ME Panasonic di alta qualità.

E’ possibile integrare nella stessa rete ma in diversi siti altri Kairos Creator e Kairos Control a seconda di dove un operatore, ingegnere o TD si trovi. Con questa piattaforma si potrà facilmente aggiungere hardware di rete, schede di ingressi e uscite in modo da moltiplicare il numero di sorgenti e di display. Si potranno aggiungere funzionalità di integrazione tramite licenze opzionali e, con l’aggiunta di altri server in cluster, sarà possibile scalare il sistema verso prestazioni superiori in grado di rispondere praticamente a ogni requisito da parte dei clienti.

Le spedizioni di Kairos avranno inizio dal terzo trimestre del 2020 e la configurazione minima sarà disponibile per circa 30.000 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Panasonic sono disponibili da questa pagina.