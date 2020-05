I segreti della trackpad di Magic Keyboard per iPad Pro svelati da iFixit

Dopo avere sottoposto ai raggi X la Magic Keyboard per iPad Pro, iFixit ha continuato la sua opera di smontaggio dell’accessorio e mostra il teardown del trackpad mostrando in alcune foto cosa si nasconde all’interno.

L’interno dell’aria riservata al trackpad rivela che l’area che permette di controllare il nuovo cursore in iPadOS ha un solo bottone che si attiva quando si esercita pressione, indipendentemente si si preme in alto, al centro o alla parte inferiore dell’area.

Il sito specializzato nella vendita di parti di ricambio e nello smontaggio di vari prodotti riferisce che il trackpad è facile da smontare: basta un po’ di calore per scollare l’adesivo che tiene in sede la parte superiore. L’interno rivela un unico meccanismo rigido che permette all’utente di fare click sul trackpad da qualunque punto.

iFIxit ha già evidenziato la complessità d vari elementi all’interno della Magic Keyboard, al punto che è difficile credere che si tratti di un semplice accessorio per iPad Pro. I tasti evidenziano il meccanismo a forbice, un ritorno alle origini su tutta la linea dei nuovi prodotti Apple; nella parte inferiore della tastiera sono presenti due grandi lastre metalliche, utili probabilmente a rinforzare il corpo della tastiera ma anche come sistema antipiegamento e a controbilanciare il peso per impedire il ribaltamento con il peso dall’altra parte.

Si fanno notare anche le cerniere con il meccanismo a molla su ciascun lato del punto di piegamento con relativi perni e cardini e i vare calamite che che consentono alla Magic Keyboard di agganciarsi magneticamente all’iPad Pro tenendo il display Multi-Touch sospeso.

