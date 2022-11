Panasonic Nicobo è il robot da compagnia in abbonamento

Panasonic ha deciso di lanciare il suo robot domestico per un pubblico più ampio dopo una campagna di crowdfunding di successo dell’anno scorso.

Il robot da 20 cm chiamato Nicobo è stato sviluppato da Panasonic attraverso una collaborazione con i ricercatori del laboratorio Michio Oka della Toyohashi University of Technology. Una campagna di crowdfunding nel febbraio dello scorso anno ha dato luce a 320 robot, venduti per 360 dollari ciascuno. Erano tutti spariti in appena sette ore dall’apertura degli ordini. Ora Panasonic sta pianificando un lancio più ampio.

Nicobo non è esattamente ricco di funzionalità. Il piccolo robot non può muovere altro che gli occhi e la coda, ma fa suoni che imitano il discorso oltre a dire frasi semplici, naturalmente in lingua giapponese. Panasonic lo vede semplicemente come un compagno e intende commercializzarlo agli anziani o a chiunque voglia una compagnia che non richiede molto sforzo o attenzioni.

Come riporta Nikkei Asia, i prezzi e una data di rilascio devono ancora essere confermati, ma in base ai tassi di cambio attuali, la versione finanziata in crowdfunded di Nicobo si venderebbe oggi per 287 dollari. Tuttavia, Panasonic includerà un abbonamento con il nuovo Nicobo, che consente ai proprietari di memorizzare i loro dati facciali e le conversazioni con il robot nel cloud.

La speranza è che l’abbonamento sia solo un extra opzionale perché altrimenti sarebbe necessario pagare un abbonamento mensile per avere un robot tra le mani che, in realtà, non ha molte funzionalità.