Black Friday, usate Windows su Mac con Parallels Desktop 20 in sconto a 84,89€

Pubblicità Windows su Mac arriva con lo sconto Black Friday. Oggi Amazon ha infatti messo in vendita con un vantaggio del 35% sul prezzo di listino, il nuoo Parallels Desktop 20 for Mac, ultima versione del software di virtualizzazione che permette di usare macchine virtuali (con Windows, macOS, vaire distribuzioni Linux) sia su Mac con CPU Intel, sia sui Mac con Apple Silicon. La versione 20 di Parallels Desktop è indicata come “un traguardo importante” per l’integrazione di funzionalità dedicate all’AI: la possibilità di scaricare macchine virtuali “AI ready” gestibili offline che semplificano lo sviluppo di applicazioni AI (nel pacchetto sono incluse specifiche soluzioni per sviluppatori, codice di esempio ed istruzioni su come sfruttare small language model, versioni ridotte dei più noti LLM). L’ultima versione di questo ormai storico software di virtualizzazione è indicata (qui i dettagli) come compatibile con macOS Sequoia e Windows 11 24H2, e prevede anche un portale di gestione con la nuova Enterprise Edition, oltre a tutta una serie di migliorie che riguardano le VM con Windows, macOS e Linux. Gli sviluppatori ricordano che Parallels Desktop è l’unica soluzione di virtualizzazione espressamente autorizzata da Microsoft per l’esecuzione di Windows in un ambiente virtualizzato con gli Apple Silicon. Il software è utile per sperimenta il meglio che macOS e Windows offrono, permettendo di aggiornare i sistemi installati nelle macchine virtuali senza interrompere il flusso di lavoro. È possibile configurare facilmente il proprio sistema: non serve partire da una immagine di Windows o dover gestire l’installazione o la configurazione). È possibile sfruttare fotocamera, microfono, audio, display, tastiera e mouse del Mac, dispositivi USB vari, ecc. Come sempre è possibile spostare file e cartelle tra Mac e PC virtuale, usare applicazioni Windows a fianco dei quelle Mac, e molto altro. Parallels Desktop 20 in sconto Amazon è la versione perpetua. Si compra una volta e la si usa per sempre, senza la necessità di rinnovare l’abbonamento. Costa 84,49 euro, invece di 129,99 €. In pratica meno della versione Standard che richiede un pagamento annuale. In sconto c’è anche la versione in abbonamento Pro (77,99 euro invece di 119,99 €) pensata per eseguire applicazioni a uso intensivo di grafica e offrono diverse funzionalità per l’automazione dei flussi di lavoro.

