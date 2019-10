Non ci sarà nessun nuovo iPad Pro nel 2019

Luca Maestri, direttore finanziario di Apple, durante la presentazione dei risultati relativi al quarto trimestre fiscale, ha fatto capire che non è previsto nessun aggiornamento imminente di iPad Pro.

Parlando ieri sera durante la presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre fiscale 2019, Maestri ha detto che la “revenue guidance” per il prossimo trimestre natalizio spiega perché l’iPad Pro avrà tempi di lancio diversi su base annuale.

In altre parole, benché Apple abbia aggiornato la linea iPad Pro l’ultima volta a ottobre 2018, il CFO della Mela ha fatto capire che non vi sarà un nuovo aggiornamento prima del 2020 e che Apple ha tenuto conto di questa decisione nella guidance per il successivo trimestre del proprio anno fiscale.

Alcune indiscrezioni avevano riferito di un possibile aggiornamento di iPad Pro a ottobre ma il mese è finito e nuove voci ora riferiscono di possibili aggiornamenti per marzo del prossimo anno, mese nel quale Apple già altre volte ha predisposto eventi e tempistica che a questo punto è in linea con quanto dichiarato da Maestri.

Per quanto riguarda le novità, si vocifera che il futuro iPad Pro integrerà funzionalità di rilevamento 3D alla fotocamera frontale, integrerà un sistema a tripla fotocamera sulla falsariga di iPhone 11 Pro e forse sarà il primo dispositivo di Apple a integrare tecnologia 5G, sulla falsariga di quanto accaduto con l’LTE, tecnologia arrivata prima su iPad e poi su iPhone.

Macrumors evidenzia che un aggiornamento a marzo 2020 avrebbe più senso e sarebbe in linea con l’aggiornamento medio del dispostiivo ogni 18 mesi.

