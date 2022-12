Philips Hue Natural Light regola la luce secondo l’ora del giorno

Non dovrete più cambiare manualmente la temperatura di colore delle lampadine Philips Hue per adattarle alla luce diurna perché c’è una nuova scena nell’app ufficiale chiamata Natural Light che si preoccupa di automatizzare proprio questo aspetto.

A cosa serve

L’idea generale è quella di avere temperature colore più fredde di prima mattina e fino al primo pomeriggio, e temperature gradualmente più calde man mano che ci si avvicina alla sera e alla notte.

La scelta di queste colorazioni si baserebbe su come influirebbero sul corpo: è stato infatti dimostrato più e più volte che la luce blu induce il nostro organismo a ritenere che sia giorno, mentre quelle più calde aiutano a rilassarsi e ad addormentarsi.

Il nuovo aggiornamento

Pare che l’azienda abbia lavorato a lungo a questa funzione madopo averla lanciata a inizio anno per un numero limitato di utenti, sembra che qualcosa sia andato storto e l’abbia rimossa.

Secondo quanto notato da diversi utenti su Reddit nei giorni scorsi, pare che la scena sia tornata attraverso l’ultimo aggiornamento 4.32.0 dell’app per iPhone, iPad e Android (anche se il changelog non lo dice): si troverebbe nella galleria delle scene come nuova opzione predefinita.

In arrivo per tutti?

Non è però ancora del tutto chiara la distribuzione nei vari paesi: c’è chi dice di poterla utilizzare e chi no, anche se la maggior parte sembra protendere per il sì, quindi potrebbe essere ancora questione di qualche giorno prima che tutti possano beneficiarne.

Anche la versione del firmware dello Hue Bridge potrebbe influire, perciò chi è desideroso di metterci le mani quanto prima farebbe bene a farsi trovare pronto aggiornando alle ultime versioni tutti i dispositivi in suo possesso.

Nel frattempo gli utenti Apple…

Gli utenti Apple che usano Homekit possono già approfittare da 2 anni di una simile funzionalità: è quella che a Cupertino hanno chiamato Illuminazione Adattiva e la stessa Philips l’ha implementato con un aggiornamento del suo Bridge a Novembre del 2020 dopo l’aggiornamento di iOS 14 che l’ha introdotta. Grazie alla funzionalità le lampadine e le strip Hue possono funzionare in combinazione altri sorgenti luminose come quelle di Hue e Nanoleaf per accordare la temperatura colore in funzione dell’ora del giorno.