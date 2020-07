Philips Monitors presenta 278M1R, lo schermo più piccolo per gli esport

Philips Monitors si concentra sul palcoscenico del console gamin, e dopo aver presentato il modello 558M1RY, è l’ora del modello da 27 pollici, che prende il nome di 278M1R.

Come suggerisce lo stesso nome, 278M1R propone all’utente una diagonale da 27 pollici, il primo prodotto di Philips Monitor che è ottimizzato per gli esport competitivi, nello specifico per i titoli FPS, Azione e Racing. Compatto nella sua diagonale da 27 pollici, il 278M1R è il monitor più piccolo della linea ed è caratterizzato da un supporto da 130mm, regolabile in altezza, nell’inclinazione di -5/20° e orientabile (+-33°), così da poterlo adattare al meglio per una visualizzazione ottimale. Come il fratello maggiore da 55 pollici, gode del sistema Ambiglow, sistema di illuminazione presente su tutti e quattro i lati del monitor.

Gode di una risoluzione 4K, refresh rate di 60Hz e un basso input lag, che assicura un ritardo minimo tra le azioni che l’utente compie e quello che viene visualizzato sullo schermo.

A livello di connettività propone due porte HDMI 2 per la connesione di più fonti, mentre l’audio può essere trasmesso in streaming attraverso gli altoparlanti DTS Sound (5W x 2). Tra le altre specifiche, il monitor supporta l’HDR Ready, 60 Hz, Adaptive-Sync e DTS Sound. Questo lo rende già pronto all’arrivo della prossima generazione di console.

Mentre il 558M1RY sarà disponibile dalla fine di giugno 2020 con un prezzo consigliato di € 1299, disponibile anche su Amazon, questo modello 278M1R si potrà acquistare dalla fine di luglio al un prezzo consigliato di 449 euro.