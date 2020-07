Philips presenta il monitor da 55″ per gamers con soundbar Bowers and Wilkins

Philips Monitors si concentra sul palcoscenico del console gaming con il nuovo modello 558M1RY, che si fregia anche della partnership con Bowers & Wilkins.

Come suggerisce lo stesso nome, 558M1RY propone all’utente una diagonale da 55 pollici, per una dimensione di 139,7 cm. Si tratta del più grande monitor per il console gaming sul mercato, che propone una risoluzione UHD 4K, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, un altoparlante progettato da Bowers & Wilkins e Ambiglow che si estende tutto attorno allo schermo.

Il monitor 558M1RY si propone come una una soluzione “tutto in uno” per il gaming e l’intrattenimento, anche per via dell’audio Ambiglow che si estende su 3 lati. Il monitor propone una risoluzione UHD UltraClear 4K, con 3840×2160 pixel e Display HDR 1000, che potrà essere regolato in base alle proprie esigenze con le modalità HDR Game, HDR Movie, HDR Photo e una HDR personalizzabile. Ovviamente, si potrà scegliere di spegnerlo completamente.

Tra le altre caratteristiche di spicco, il monitor propone un rapporto di contrasto statico di 4000:1, per giochi, programmi TV e film, he dunque offriranno neri profondi. La periferica impiega una frequenza di aggiornamento di 60/120 Hz (a seconda della porta utilizzata) e AMD FreeSync.

Questo modello da 55 pollici presenta anche un altoparlante progettato da Bowers & Wilkins, una soundbar integrata con una potenza in output di 40W totali, 2.1 Channel Sound System, DTS Sound e una risposta in frequenza da 50 Hz a 20 kHz. Inoltre, permette anche varie modalità audio progettate appositamente per i giocatori come Sport & Racing, RPG & Adventure, Action, nonché le modalità Movie, Music e Personal.

Grazie, poi alla tecnologia Ambiglow viene creata una luce soffusa attorno al monitor, così da potersi immergere ancor di più in gioco. La sua tecnologia riesce ad elaborare i contenuti in arrivo e proiettare la luce corrispondente attorno al monitor. Sul 558M1RY, l’Ambiglow è posizionato sui 3 lati per offrire agli utenti ancora più immersione.

Philips 558M1RY è disponibile dalla fine di giugno 2020 anche su Amazon con prezzo al pubblico di 1450 Euro circa