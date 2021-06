PhotoMeister per iPhone riproduce foto e video sulle Smart TV

Gli sviluppatori olandesi di MeisterApps hanno presentato PhotoMeister, nuova app per iPhone e iPad che rende semplice visualizzare immagini su schermi di grandi dimensioni. Non c’è bisogno di nessun hardware o cavi particolari ma basta una connessione wireless su entrambi i dispositivi. L’app è comoda per visualizzare immagini di vacanze, del matrimonio o qualsiasi altro evento su schermi di grandi dimensioni ed è compatibile con varie smart TV di Samsung, Sony, LG, Panasonic, Hisense e altri marchi ancora.

PhotoMeister offre funzionalità specifiche utili per la riproduzione di immagini e video; è ad esempio possibile aggiungere tracce audio e impostare l’orario di riproduzione; è anche possibile condividere gli slideshow con altre persone, con funzionalità di condivisione social utili con Instagram, Facebook o WhatsApp.

L’app funziona con iPhone, iPad e iPod touch, richiede iOS/iPadOS 13.0, “pesa” 67.4 MB e si scarica gratis dall’App Store. Dopo l’installazione dell’app questa cerca automaticamente la smart TV con la quale può interagire. Ovviamente questa deve essere collegata alla stessa rete alla quale è collegato l’iPhone.

La versione “Pro” include funzionalità aggiuntive per la riproduzione dei brani audio, non mostra il watermark sullo schermo e offre funzionalità di condivisione in famiglia. La versione Pro richiede il pagamento di 3,49 € mensili o 14,99 € annuali. L’app in versione Pro può essere usata gratuitamente per tre giorni. È possibile effettuare un acquisto una-tantum (pagamento in un’unica soluzione per sempre) a 24,99 €.