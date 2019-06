ho. e Kena lanciano le offerte anti Iliad da 50GB a 6,99 euro al mese

L’ingresso di iliad in Italia ha portato a un boom dei GB inclusi e una riduzione dei piani tariffari stimata del 22%, un terremoto del settore che il nuovo operatore definisce, non a torto, una rivoluzione: non sorprende che tutti i concorrenti si siano attrezzati per rispondere con offerte anti iliad, piani costruiti ad hoc per arginare la fuga di utenti e cercare di recuperare quelli già migrati a iliad.

Occorre prestare attenzione perché le offerte anti iliad degli operatori storici praticamente sempre contengono costi nascosti e, con il passare del tempo, possono riservare altre brutte sorprese con aumenti e rimodulazioni.

Per chi si è abituato alla massima trasparenza di iliad, con offerte tutto incluso, zero costi nascosti e nessuna rimodulazione, le alternative al momento più interessanti arrivano con le due offerte anti iliad di ho. e Kena, di fatto gli operatori virtuali low cost che fanno capo rispettivamente a Vodafone e TIM.

Il nuovo piano Kena Limited Edition include 50GB di traffico dati al mese su rete TIM 4G con velocità limitata a 6,99 euro al mese, fermo restando chiamate e SMS illimitati, anche in roaming in Europa dove però il traffico dati mensile è di 3GB. Per chi aderisce all’offerta tramite il sito web il costo di attivazione di 4,99 euro è azzerato, ma solo fino al 30 giugno.

Anche ho. operatore virtuale low cost di Vodafone propone una offerta anti iliad sostanzialmente identica a quella di Kena, sempre con 50GB di traffico dati a 6,99 euro al mese. Mette a disposizione chiamate e SMS illimitati, anche in Europa, mentre in roaming il traffico dati è limitato a 4,8GB.

Il collegamento avviene su rete cellulare TIM con velocità 4G ma limitata fino a 30 Mbps: per questa offerta occorre pagare la prima ricarica da 7 euro più 9,99 euro per il costo della SIM e della attivazione. Per usufruire del prezzo mensile a 6,99 euro anziché 12,99 euro di listino occorre portare il proprio numero di telefono ed essere abbonati a iliad oppure un altro operatore mobile virtuale.

Nonostante il proliferare di offerte anti iliad, non cambia invece la proposta dell’operatore francese con il piano Giga 50 a 7,99 euro al mese per sempre, senza limitazioni nella velocità di collegamento sulle reti 4G e 4G+. Negli scorsi giorni sono stati raddoppiati i GB di traffico dati in roaming in Europa che sono passati dai precedenti 2GB agli attuali 4GB. Le stesse condizioni valgono anche per il piano iliad Giga 40 con 40GB di traffico dati, chiamate e SMS illimitati in Italia e in Europa, mentre i dati in roaming europeo sono di 3GB.

Per gli utenti alla caccia di affari e prezzi super scontati in aprile iliad ha lanciato una offerta lampo solo per pochi giorni Giga 70 a 9,99 euro al mese, offerta flash che si spera verrà riproposta anche in futuro.

Tutti gli articoli iliad su Macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

I dettagli dell’ultima offerta da 50GB al mese a 7,99 euro, un piccolo trucco per abbonarsi ancora al piano da 40GB a 6,99 euro. Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Secondo rilevazioni di uno studio indipendente le prestazioni della rete iliad in Italia superano quelle di Wind in 4G, mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi.