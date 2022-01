Pioneer DDJ-REV 1 e 7 sono due nuovi controller per DJ

Per i DJ ci sono due nuovi controller Pioneer della serie DDJ-REV: sono il numero 1 e il numero 7, diametralmente opposti in termini di prezzo, sicché l’uno e l’altro sono in grado di accontentare amatori e professionisti in egual maniera. La serie DDJ-REV è una linea di DJ controller con disposizione dei comandi che emula un setup professionale composto da un mixer DJM-S + giradischi PLX, incluse funzionalità dedicate agli open-format e scratch DJ.

Per la prima volta in assoluto in un controller di Pioneer, i cursori tempo sono stati spostati nella parte superiore delle sezioni dei deck e disposti orizzontalmente per emulare i giradischi PLX in configurazione “da battaglia”. I Performance Pad sono stati invece posizionati nella sezione mixer insieme ai controlli Lever FX, esattamente dove si trovano sui mixer della serie DJM-S, per permettere di cambiare con energia il suono durante le performance.

Prima di procedere con l’elencarvi le caratteristiche principali e il prezzo vi informiamo che al momento è attiva una offerta di lancio limitata nel tempo con cui i DJ riceveranno un codice esclusivo valido per 3 mesi di TIDAL HiFi gratuito quando collegano il loro DDJ-REV (1 o 7) a Serato DJ (Lite o Pro) per la prima volta.

Pioneer DDJ-REV 7

Questa unità a 2 canali è stata costruita per funzionare con Serato DJ Pro e si distingue per un nuovo design che include grandi jog wheel motorizzate con On Jog Display per creare una connessione tattile tra il DJ e la musica. Si tratta in sostanza di un setup portatile che emula fedelmente giradischi analogici e un mixer, perciò funziona bene sia ai party che nei locali. Le sue “VINYLIZED” JOG wheel da 7” sono motorizzate e rispondono bene durante lo scratching, ed offre la possibilità di sperimentare per trovare il livello desiderato di coppia e frizione con impostazioni personalizzabili e i due slip sheet inclusi all’interno di ogni deck.

Il top in acrilico ha una finitura che emula al tatto un vero disco analogico, con una modalità di rotazione che aderisce facilmente alle dita quando viene toccato. Inoltre, permette di tenere d’occhio informazioni essenziali come le forme d’onda, gli Hot Cue, e le posizioni di riproduzione grazie agli On Jog Display da 3,5″. Si può anche facilmente cambiare le modalità per personalizzare i contenuti visualizzati e, poiché i display hanno angoli di visualizzazione omnidirezionali, è possibile vedere tutto chiaramente da qualsiasi direzione lo si guarda.

Per usare Pioneer DDJ-REV7 con Serato DJ Pro è necessario aggiornare all’ultima versione del software e usare il voucher incluso per il Pitch ‘n Time DJ Expansion Pack per sbloccare quella funzione. Per chi intende acquistarlo: costa 2.049 euro ed è già in vendita sul sito ufficiale e nei negozi autorizzati.

Pioneer DDJ-REV 1

Questo invece è un nuovo controller a 2 canali per Serato DJ Lite, con un nuovo layout “da battaglia” facile da usare che permette di suonare come un DJ pro. Offre spazio in abbondanza per provare tecniche di mixaggio con questa disposizione dei comandi, e lo scratch risponde molto bene sulle jog wheel che sono più ampie delle jog sui controller precedenti di questo livello. E’ pensato appositamente per le battle mixing e per lo scratching (grazie all’aiuto del Tracking Scratch, una funzione che riporta automaticamente la traccia al cue point quando si muove indietro la jog wheel o si solleva la mano, così non bisogna usare il crossfader o preoccuparsi di riportare indietro la jog al punto iniziale dello scratch), ma anche per lo streaming dei propri set.

Permette anche di usare i Performance Pad sul controller per riprodurre istantaneamente i sample o tracce preferiti che sono state caricate nello Scratch Bank di Serato DJ Lite – in precedenza disponibile solo con Serato DJ Pro – e, con Deck 3/4 Control, si può riprodurre i suoni da tutti e 4 i deck nel software. Quando si desidera effettuare lo streaming dei set agli amici e ai follower sui social media, si può facilmente incorporare parti parlate e cantare se si collega un microfono al controller. Non è necessaria una scheda sonora esterna o un mixer, poiché l’audio arriva direttamente al laptop e nello stream.

Pioneer DDJ-REV 1 costa 299 euro ed è già in vendita sul sito ufficiale e nei negozi autorizzati.