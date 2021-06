Pixelmator Pro 2.1 ritaglia con Intelligenza Artificiale

Arriva Pixelmator Pro 2.1 per Mac, con la funzione ritaglio automatico basato sul Machine Learning, oltre alle opzioni di riempimento rapido e una nuova funzione di pittura con pennellate.

A cinque settimane da quando è stato venduto a metà prezzo e da quando aveva anticipato l’arrivo di prossime funzionalità di Machine Learning, Pixelmator Pro è stato aggiornato alla versione 2.1. La nuova edizione dell’app per Mac include una gamma di funzionalità nuove e aggiornate per sfruttare il machine learning e anche per offrire agli utenti modi più rapidi per eseguire attività comuni.

Il più visibile di questi è lo strumento Ritaglia. Adesso, questo offre facoltativamente guide automatiche che mostrano tecniche di composizione, come la regola dei terzi. Ancora più visibile, però, è la funzione di ritaglio automatico. Gli sviluppatori di Pixelmator Pro sottolineano che questo non è pensato per essere veramente automatico e sostituire le decisioni di un fotografo. Tuttavia, offrirà un ritaglio intelligente sull’immagine corrente e godrà di tutti i vantaggi dell’apprendimento automatico.

In pratica, gli utenti selezionano normalmente lo strumento Ritaglia e possono quindi scegliere di fare clic su un pulsante Ritaglia ML. Se lo fanno, Pixelmator Pro ritaglierà per reinquadrare automaticamente l’immagine. Gli utenti possono specificare che il risultato sia un ritaglio con un rapporto particolare, ad esempio 16:9, e la funzione ML Crop lo rispetterà. Il nuovo strumento Ritaglia offre anche la possibilità di specificare le dimensioni, ma ciò non influisce sulla composizione ML.

I produttori affermano che questo è uno strumento che aiuterà principalmente i neo fotografi. Tuttavia, è abbastanza veloce e affidabile da poter essere utilizzato anche dai professionisti. Ancora, è presente una nuova funzione Traccia con pennello, grazie alla quale gli utenti potranno sfruttare una pennellata che segue selezioni e forme.

Pixelmator Pro 2.1 per Mac rimane in vendita a metà prezzo a 21,99 euro fino al 6 luglio. È disponibile sul Mac App Store direttamente a questo indirizzo.