PS VR2, Sony conferma altri 13 giochi per il lancio

Sony inizierà a spedire PS VR2 tra poco più di un mese, ma nel frattempo la multinazionale giapponese ha annunciato nuovi giochi in arrivo per la piattaforma di realtà virtuale: sono ben 13 i titoli aggiuntivi per PS VR2 confermati ad oggi, tutti già disponibili su PS VR o altre piattaforme.

Tetris Effect: Connected, Rez Infinite e Thumper sono tra i titoli originali PS VR che arriveranno anche sul nuovo visore. Coloro che possiedono già Tetris Effect o Rez Infinite per PS4 e PS VR saranno in grado di eseguire l’aggiornamento alla versione PS5 e PS VR2 per 10 dollari, mentre le versioni PS VR precedenti non saranno compatibili con il nuovo hardware.

NFL Pro Era, lo sparatutto multiplayer Pavlov VR, l’impressionante Kayak VR: Mirage (in questo articolo riportiamo il trailer YouTube) e What The Bat? (dai creatori dietro What The Golf?) stanno arrivando anche su PS VR2. Se si possiede il titolo 3DPuzzling Places o Synth Riders per PS VR, l’aggiornamento sarà gratuito. A completare gli ultimi annunci ci sono Song in the Smoke: Rekindled, Creed: Rise to Glory – Championship Edition e The Last Clockwinder.

PS VR2, ricordiamo, arriverà il 22 febbraio. Il pacchetto base, che viene fornito con controller Sense e visore stereo, costa 559 euro. Ovviamente, è necessario disporre di una PS5 per usare il visore. Sony prevede che più di 30 titoli saranno disponibili per la piattaforma entro la fine di marzo, tra cui:

After the Fall

Altair Breaker

Before Your Eyes

Cities VR

Cosmonious High

Creed: Rise to Glory – Championship Edition

The Dark Pictures: Switchback

Demeo

Dyschronia: Chronos Alternate

Fantavision 202X

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Job Simulator

Jurassic World Aftermath

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat!

The Last Clockwinder

The Light Brigade (purchase includes both PS VR and PS VR2 versions)

Moss 1 & 2 Remaster

NFL Pro Era (free upgrade)

No Man’s Sky

Pavlov VR

Pistol Whip

Puzzling Places

Resident Evil Village

Rez Infinite

Song in the Smoke

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Synth Riders

The Tale of Onogoro

Tentacular

Tetris Effect: Connected

Thumper

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution

Vacation Simulator

What the Bat?

Zenith: The Last City

Questo elenco di giochi per PS Vr2 suggerisce che si dovrà attendere ancora un po’ per mettere le mani su titoli del calibro di Among Us VR, Beat Saber e Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, mentre non si sa ancora se o quando Half-Life: Alyx arriverà su PS VR2.

