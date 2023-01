Polestar 2 modello 2024 migliora autonomia, motori e sensori

Polestar 2, l’auto elettrica dell’omonimo marchio controllato da Volvo, sarà migliore nel modello 2024. La società ha mostrato alcuni dei numerosi aggiornamenti che il prossimo anno raggiungeranno il veicolo, tra cui motori di nuova generazione, una serie di nuove attrezzature standard, una batteria più potente e la suite di sensori SmartZone apprezzata per la prima volta su Polestar 3. Inoltre, Polestar 2 a motore singolo, precedentemente a trazione anteriore, diventerà a trazione posteriore.

La Polestar 2 è ora una piattaforma completamente RWD per la variante single-motor arrivata a marzo. Utilizza nuove tecnologie di motore a magnete permanente e inverter in carburo di silicio per aumentare la potenza da 231 a 299 CV. Allo stesso modo, la coppia salta da 243 lb-ft a 361, mettendolo in linea con la potenza della Tesla Model 3, mentre l’accelerazione 0-100 km orari scende di più di un secondo intero rispetto al precedente motore, a 5,9 secondi.

La versione AWD a doppio motore e quattro ruote motrici vedrà un aggiornamento equivalente in termini di prestazioni – raggiungendo 421 CV e 546 lb-ft, rispetto a 408 CV e 467 lb-ft – oltre a una trazione migliorata e uno scatto 0-100 di 4,3 secondi. Optando per il pacchetto Performance 2024 la potenza salta a 455 e il 0-100 scende a 4,1 secondi. Inoltre, nella versione a doppio motore, il secondo (anteriore) può essere disattivato per migliorare l’efficienza e la portata (utilizzando la batteria più grande di 82 kWh) fino a oltre 480 chilometri, con un aumento del 10%.

Anche la batteria della Polestar 2, come evidenzia Engadget, riceverà alcune lievi modifiche alla chimica e offrirà una potenza di carica massima di 205 kw. Si noti tuttavia che questo si applica specificamente alla variante a motore singolo a lungo raggio, i dual-motors sono entrambi bloccati con i pacchetti esistenti da 78 kWh che si caricano a 155 kW.

Altra modifica riguarderà i sensori. L’estremità anteriore della PS2 in grigio scuro mostra la suite di sensori SmartZone, che ospita un array radar migliorato di fascia media e una telecamera frontale. Anche un certo numero di sistemi ADAS saranno standard. Ad esempio, il Pilot Pack (che include la telecamera a 360 gradi, l’assistenza al parcheggio e il cruise control adattivo) sarà di serie sulla versione a doppio motore a lungo raggio della PS2, mentre ogni livello di allestimento otterrà la ricarica dei dispositivi wireless.

Per chi acquisterà il pacchetto Performance (freni Brembo, cerchi da 20 pollici e un aggiornamento del software delle prestazioni) riceveranno il pacchetto Plus (radio Harmony Kardon, tetto panoramico in vetro, e software di qualità dell’aria senza costi aggiuntivi. Le consegne dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno con gli ordini online già aperti.

