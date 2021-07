iliad, come funziona e quanto costa il Roaming Marittimo

Gli utenti Iliad che questa estate andranno in vacanza su traghetti e crociere possono gestire il Roaming Marittimo all’interno della propria Area Personale del sito web dell’operatore. La novità è illustrata in una mail che Iliad sta inviando ai propri abbonati in queste ore.

Ricordiamo che il Roaming Marittimo consiste in un collegamento satellitare che entra in funzione quando la nave si trova a oltre 12 miglia dalla costa, con prezzi per chiamate, messaggi e traffico dati sensibilmente più costosi rispetto ai piani tradizionali sulle reti cellulari a cui siamo abituati con i principali operatori. Ricordiamo che l’anno scorso l’antitrust italiano ha multato TIM, Vodafone e WindTre per pratiche commerciali scorrette proprio a questo rigaurdo. Vediamo come funziona e si gestisce il Roaming Marittimo per gli utenti Iliad e i relativi prezzi.

Roaming Marittimo con iliad: come funziona e quanto costa

Con Iliad di default il Roaming Marittimo è disattivato: questo significa che, quando la nave si trova a oltre 12 miglia dalla costa, il terminale dell’utente non risulta connesso ad alcuna rete, così non può ricevere chiamate e messaggi e nemmeno accedere a Internet. In questo modo si evitano addebiti inattesi dall’utente dovuti ai costi superiori di tutte le comunicazioni in entrata e in uscita con il roaming marittimo.

Chi lo desidera può attivarlo prima della partenza, accedendo all’area personale Iliad: attivando il roaming marittimo quando la nave si trova a oltre 12 miglia dalla costa si ha a disposizione un collegamento satellitare con costi elevati, che riportiamo qui di seguito:

1,99 euro al minuto per le chiamate verso il Paese di emissione

1,99 euro al minuto per le chiamate verso l’Italia

1,99 euro al minuto per le chiamate verso l’Europa

2,99 euro al minuto per le chiamate verso il resto del mondo

1,49 euro al minuto per le chiamate ricevute

0,49 euro per ogni singolo SMS inviato

2,49 euro per ogni singolo MMS inviato

2,49 euro per ogni MMS ricevuto

14,99 euro per ogni MB di traffico dati generato

La connessione satellitare in roaming marittimo si disattiva quando la nave si avvicina alle coste e al porto, in ogni caso gli utenti Iliad che non desiderano mantenerla attiva possono accedere all’area personale del sito web per disattivarla manualmente. Nello stesso messaggio email l’operatore ricorda il riepilogo delle condizioni contrattuali del piano sottoscritto, come previsto da una delibera AGCOM: come gli utenti Iliad sanno benissimo finora l’operatore ha mantenuto la sua promessa di non inserire mai costi nascosti, di non effettuare mai rimodulazioni e aumenti di prezzo di tutti i piani e le offerte lanciate finora in Italia.

Ricordiamo che all’inizio di luglio iliad ha trasformato l’Offerta a tempo Flash 120 nel nuovo piano Giga 120, uno dei più convenienti in assoluto in Italia per la connettività 4G e anche 5G dove disponibile.

