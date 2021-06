YouTube per iPhone ottiene finalmente il PiP, anche per la versione gratis

YouTube sta portando una funzionalità tanto attesa nella sua app per iPhone: il picture-in-picture (PiP). Tutti gli abbonati Premium avranno presto accesso alla visualizzazione in finestra. YouTube afferma che prevede di abilitare il PiP per tutti gli utenti iOS negli Stati Uniti.

Picture-in-Picture consente agli utenti di guardare i video di YouTube in un mini player mentre contemporaneamente si continua ad utilizzare lo smartphone al di fuori dell’app YouTube. Questa la descrizione della nuova funzione effettuata a Engadget da un portavoce della piattaforma:

Stiamo iniziando a implementare PiP per i membri di YouTube Premium su iOS e si prevede di lanciare il PiP anche per tutti gli utenti iOS statunitensi

Apple ha portato PiP su iPhone l’anno scorso come parte di iOS 14. Molte app di streaming video supportano già la funzione, tra cui Netflix, Twitch, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple TV. Anche se ha supportato il PiP su Android dal 2018, YouTube ha fatto notevole resistenza su iOS, fino a cambiare idea lo scorso anno, come segnalato per la prima volta da MacRumors.

Alcuni utenti iOS hanno trovato soluzioni alternative per guardare YouTube tramite PiP. A volte la funzione di mini player ha funzionato tramite il sito Web mobile di YouTube, mentre alcuni utenti vi hanno avuto accesso tramite Scorciatoie. YouTube non ha rivelato la tempistica per il lancio di PiP, ma presto quelle soluzioni alternative non saranno più necessarie.

Il supporto PiP sull’app YouTube è atteso da tempo ed è importante notare che non sarà solo per i membri Premium, almeno negli Stati Uniti. Chissà se il PiP arriverà per tutti al di fuori degli USA.

