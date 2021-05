iMac M1 è bello e velocissimo nelle prime recensioni USA

Venerdì 21 maggio potranno essere ammirati e toccati con mano da tutti, ma dagli USA arrivano le prime recensioni di iMac M1 che permettono di osservare il nuovo computer in foto e video che non sono quelli super curati di Apple e soprattutto conoscere Pro e Contro del primo tutto in uno di Apple con processore proprietario Apple Silicon M1.

In generale tutti i recensori lodano il nuovo design e anche le nuove colorazioni, anche se con qualche eccezione. La tinta della macchina è meglio resa nel grande pannello posteriore, invece nella parte frontale lo schermo è circondato da un bordo bianco – grigio, infine nel generoso bordo inferiore, sotto al display, che molti indicano come il mento di iMac, la tinta è presente ma con una gradazione molto più tenue.

Il mix dei colori e il design sono riusciti e studiati per integrarsi nel maggior numero possibile di case e stili degli utenti, come rileva anche The Verge, una soluzione che però rischia di non piacere molto agli utenti professionali, come rileva MKHDB, ma questi non sono il target di iMac. Lo dimostra anche lo schermo di ottima qualità ma lucido e riflettente, indicato per l’utilizzo sporadico, mentre i professionisti sceglieranno sempre o quasi un monitor opaco, con meno riflessi.

Dove tutte le recensioni di iMac M1 concordano è sul versante prestazioni: la macchina risponde istantaneamente ai singoli comandi dell’utente, questo quando si sta lavorando a una singola app oppure che ce ne siano una decina aperte in contemporanea.

Le note positive arrivano anche per gli speaker e il sistema audio integrato, i microfoni che catturano la voce seguendo l’utente e anche per la nuova webcam con risoluzione 1080p che, abbinata alla gestione video di Apple Silicon M1, offre sempre video fluido e illuminazione efficace, qualità ideali per videochiamate e videoconferenze.

Tralasciando il giudizio estetico e di design che rimane sempre soggettivo, i punti Contro la macchina evidenziati nelle prime recensioni USA di iMac M1 sono sostanzialmente due: la scarsità di porte nel modello base e l’impossibilità di regolare il monitor in altezza.

In definitiva le recensioni di iMac M1 lo indicano come il migliore iMac di sempre, notevolmente migliorato e più veloce del precedente iMac base con Intel, il computer ideale per numerosi utenti che necessitano di una macchina elegante e veloce per gestire la posta, navigare in rete, lavorare da casa e anche come computer condivisibile per tutta la famiglia.

