PlayStation 5 riduce i rumori con Intelligenza Artificiale

Sony sta rilasciando un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 5 che migliora il suono del controller, anche con riduzione rumori tramite intelligenza artificiale AI, rende più coinvolgente la condivisione dello schermo e permette agli utenti di regolare l’indicatore di alimentazione di PS5. L’aggiornamento di sistema 9.00 entrato in beta più di un mese fa è ora disponibile a tutti.

Il nuovo software di sistema per PS5 versione 24.02-09.00.00 migliora l’audio dei controller DualSense e DualSense Edge. Gli altoparlanti del controller risultano adesso più potenti, rendendo i suoni più chiari durante la trasmissione dei suoni di gioco e delle chat vocali.

Anche il microfono del controller è migliorato. Sony afferma che un nuovo “modello di apprendimento automatico basato su intelligenza artificiale” AI sopprime i rumori di fondo causati dai tasti premuti e dall’audio di gioco, migliorando così audio ed esperienza delle chat vocali su PS5.

L’aggiornamento aggiunge anche regolazioni di luminosità per l’indicatore di alimentazione della PS5. È possibile cambiare i livelli andando su Impostazioni > Sistema > Segnale acustico e luce > Luminosità. È possibile scegliere tra tre impostazioni: dim (diminuito), medium (medio) e bright (luminoso, impostazione predefinita).

Puntatori Share Screen

Altra modifica riguarda Share Screen, che permette di trasmettere il video delle partite direttamente dalla console, aggiungendo adesso puntatori e reazioni con emoji. Il pubblico in diretta può ora utilizzare un puntatore per indicare posizioni sullo schermo, così ad esempio da mostrare un punto di interesse al giocatore.

Possono anche inviare reazioni con emoji che evidenziano vittorie e sconfitte direttamente dalla Share Screen. Le funzionalità sono attivate per impostazione predefinita, ma gli host possono disattivarle dalle impostazioni.

L’aggiornamento 9.00 per PS5 aggiunge anche emoji Unicode 15.1 ai messaggi. Cambiamenti non meglio precisati dal costruttore includono miglioramenti delle prestazioni e della stabilità per il software di sistema, i gamepad DualSense, il visore e i controller PlayStation VR2 e il controller Access.

Se non appare automaticamente l’aggiornamento potete avviare il download manualmente andando su Impostazioni > Sistema > Software di sistema > Aggiornamento del software di sistema e impostazioni, e scegliendo “Aggiorna software di sistema” sotto “Aggiornamento disponibile”.

