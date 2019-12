Da Scosche il dock di ricarica modulare per iPhone, iPad e Apple Watch in esclusiva su Apple Store

Scosche, produttore di accessori di qualità per iPhone e iPad, presenta adesso il suo sistema di ricarica modulare BaseLynx per iPhone, iPad, Apple Watch e altri dispositivi ancora. Sarà in vendita da gennaio e, mentre adesso è disponibile in esclusiva su Apple Store.

Come accennato, trattasi di un sistema modulare: BaseLynx permette di scegliere tra diversi moduli, ciascuno con caratteristiche differenti. C’è il modulo di ricarica rapida wireless Qi, quello di ricarica MFi per Apple Watch che utilizza il sistema di ricarica magnetico proprietario fornito con Apple Watch. Ancora, c’è una parte centrale con scompartimenti verticali e che contiene e carica fino a tre dispositivi, tablet e smartphone, e dispositivi portatili, contenente due prese USB-A da 12 W e una presa USB-C da 18 W.

Infine, il pezzo finale è gode di prese supplementari USB-A 12V e 18W USB-C PD, nonché di una spia di alimentazione. Peraltro, la porta USB-C Power Delivry è compatibile con dispositivi Apple e Samsung con supporto alla Fast Charge.

Disporre di un BaseLynx significa che essere sempre in grado di ricaricare i propri dispositivi, quali essi siano, mantenendoli sempre pronti all’uso. È una piccola dock che mantiene sempre di ordine tutti i propri device, che spesso vengono invece posti in disordine durante la ricarica.

Adatto per la casa, risulta studiato anche per l’uso in ufficio, in una sala conferenze, in una classe, nelle palestre, in un Airbnb, nei camper, o in qualsiasi luogo in cui sia necessario mantenere in ordine i dispositivi da ricaricare. L’aspetto è elegante e minimalista, totalmente bianco e grigio, in grado di arredare qualsiasi ambiente moderno.

Per ora Apple è il rivenditore esclusivo di BaseLynx: sullo store ufficiale sono presenti tutti i diversi pezzi, con due kit di partenza. Il kit di ricarica modulare BaseLynx costa 150 dollari, mentre il kit di sistema di ricarica modulare BaseLynx Pro costa 200 dollari. I singoli pezzi partono da 40 dollari, ma al momento sono disponibili solo sullo store USA.

I prodotti Scosche sono disponibili anche su Amazon, e su Apple Store italiano è disponibile un solo supporto iPhone per auto. La speranza è che anche BaseLynx possa essere presto disponibile su Apple Store Italia.