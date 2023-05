iPhone 15 Pro Max riorganizza le fotocamere per le lenti periscopiche

Secondo una anticipazione ritenuta attendibile Apple ha modificato la disposizione delle fotocamere di iPhone 15 Pro Max per poter integrare la tecnologia della fotocamera con lenti periscopiche, che sarà una esclusiva del modello più grande e costoso della gamma iPhone 2023 in arrivo a settembre.

Da tempo è anticipato che quest’anno, per la prima volta, iPhone 15 Pro Max avrà un sistema lenti periscopiche per la fotocamera teleobiettivo, consentendo uno zoom ottico di 5x o 6x. A confronto iPhone 14 Pro Max offre uno zoom ottico di 3x, che si prevede verrà mantenuto per il modello iPhone 15 Pro.

Apple sembra limiterà l’impiego di lenti periscopiche al modello top ‘iPhone 15 Pro Max a causa dello spazio interno necessario per il nuovo hardware. Nonostante lo spazio extra disponibile nel modello Pro Max, a quanto pare, Apple dovrà comunque riorganizzare il modulo della fotocamera per adattarsi a queste nuove esigenze.

In iPhone 16 Pro Max due obiettivi scambiano posizione

Quando si tiene l’attuale iPhone 14 Pro Max in posizione orizzontale, con il pulsante laterale in alto, il teleobiettivo si trova nell’angolo superiore a destra del dispositivo, mentre l’obiettivo ultra grandangolare si trova sotto, tra il flash e il sensore LiDAR.

Su iPhone 15 Pro Max, invece, l’obiettivo ultra grandangolare dovrebbe essere spostato nell’angolo dell’array delle fotocamere, mentre il teleobiettivo occuperà il posto tra il flash e il LiDAR. Questa modifica fornirà ad Apple più spazio interno per integrare l’ottica complessa dell’obiettivo periscopico.

Come funziona una lente a periscopio

In generale, un sistema di obiettivi a periscopio utilizza un obiettivo principale per catturare l’immagine, con uno specchio o prisma inclinato che riflette la luce di 90 gradi verso un secondo obiettivo, che a sua volta la invia al sensore dell’immagine.

Il sensore e il secondo obiettivo sono posizionati lateralmente all’interno dello smartphone per ottenere una maggiore lunghezza focale, occupando quindi una parte significativa della superficie.

A causa dell’angolazione di riflessione della luce in questo sistema, è probabile che il teleobiettivo abbia una forma quadrata, a differenza dell’obiettivo circolare di iPhone 14 Pro Max. Tuttavia, l’apertura della fotocamera manterrà comunque una forma circolare, mentre l’obiettivo interno sarà quadrato.

In questo senso, rispetto a iPhone 14 Pro Max, il prossimo modello di iPhone sembrerà identico dall’esterno, ma il suo layout hardware interno sarà notevolmente diverso.

Generazione iPhone 16

L’anticipazione è stata svelata dal ricercatore che si firma Unknownz21, che ha confermato che l’anno prossimo sia lPhone 16 Pro, che iPhone 16 Pro Max saranno dotatisi sistema di lenti periscopiche, una novità che è stata inizialmente anticipata dall’analista Apple Ming-Chi Kuo.

Si prevede che i display dei modelli iPhone 16 Pro e Pro Max saranno leggermente più ampi rispetto alle versioni precedenti, e il maggior spazio interno offerto dalle nuove dimensioni è una delle ragioni per cui Apple sarà in grado di introdurre per la prima volta la lente a periscopio su entrambi i dispositivi di fascia top nel 2024.

Trovate tutto quello che sappiamo finora di iPhone 15 Pro riassunto in questo articolo.