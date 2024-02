Le funzionalità AI dei Galaxy S24 arrivano anche sui vecchi modelli

Samsung Electronics ha annunciato il rilascio delle funzionalità di Galaxy AI su un maggior numero di dispositivi Galaxy in seguito al nuovo aggiornamento One UI 6.1, affermando che obiettivo è quello di “promuovere la democratizzazione dell’intelligenza artificiale mobile”.

Il nuovo aggiornamento sarà disponibile per le serie Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 e Tab S9, a partire dalla fine di marzo. Questo update, in linea con le funzionalità disponibili sulla serie Galaxy S24, combina l’AI sul dispositivo e quella basata sul cloud.

“Il nostro obiettivo con Galaxy AI non è solo quello di inaugurare una nuova era dell’intelligenza artificiale mobile, ma è anche quello di rendere l’intelligenza artificiale sempre più accessibile per gli utenti“, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Questo è solo l’inizio di Galaxy AI, perché abbiamo in programma di offrire l’esperienza a più di 100 milioni di utenti Galaxy entro il 2024 e di continuare a sperimentare nuove modalità per massimizzare le illimitate possibilità dell’AI mobile“.

Le funzioni includono la possibilità di adattare il testo e di tradurre i messaggi in 13 lingue diverse grazie ad Assistente Chat; è possibile sperimentare le interazioni in tempo reale grazie alle potenzialità di Traduzione Live che consente la traduzione vocale e testuale delle chiamate telefoniche. Con Interprete gli utenti possono intrattenere conversazioni in viaggio, grazie alla presenza di uno schermo condiviso che permette di generare traduzioni di testo durante le conversazioni dal vivo.

Le funzioni di ricerca supportano il Cerchia e cerca con Google, che permette di generare risultati di ricerca mediante un semplice gesto. Sono disponibili funzioni di organizzazione come Assistente Note per creare formati, generare riepiloghi e tradurre note, mentre Assistente web permette di generare riassunti di articoli. Assistente trascrizione può trascrivere le registrazioni delle riunioni e generare riassunti e traduzioni.

Sul versante creatività, la Modifica Generativa permette di ridimensionare, riposizionare o riallineare gli oggetti nelle foto. È possibile migliorare le foto con a Edit Suggestion e lo Slow-mo istantaneo creare fotogrammi aggiuntivi per i video realizzati al rallentatore.

