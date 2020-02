Samsung Galaxy Buds+ in Italia dal 12 febbraio per Android e iPhone

I Galaxy Buds+ di Samsung arrivano in Italia oggi 12 febbraio al prezzo di 169 euro. L’azienda li ha ufficialmente presentati nelle scorse ore durante l’evento Galaxy Unpacked 2020, mostrando una ad una tutte le principali novità dell’ultima versione dei propri auricolari completamente senza fili.

Innanzitutto l’autonomia: i Samsung Galaxy Buds+ promettono fino a 22 ore di utilizzo complessivo grazie alle ricariche rese possibili dalla custodia nel quale vengono riposti quando non sono in uso, mentre con il singolo uso riescono a funzionare per 11 ore ininterrotte per l’ascolto musicale, che scendono a 7,5 se invece si usano soltanto per telefonare.

In numeri, ciascun auricolare incorpora una batteria da 85 mAh mentre la custodia di ricarica ne ha una da 270 mAh, che si può ricaricare via cavo oppure attraverso un pad di ricarica wireless grazie all’implementazione dei circuiti che ne abilitano la tecnologia.

La qualità audio delle telefonate dovrebbe essere migliore visto che i nuovi Samsung Galaxy Buds+ utilizzano ben tre microfoni progettati appositamente per ridurre sensibilmente i rumori esterni quando si utilizzano all’aperto, sebbene non sia presente alcuna tecnologia di cancellazione attiva del rumore.

Specifiche tecniche:

1,75 x 1,92 x 2,25 centimetri

6,3 grammi per auricolare

Bluetooth 5.0

Controlli touch

Comandi vocali

Ricarica wireless e USB-C

Tre microfoni adattivi, 2 esterni e 1 interno

Doppio diaframma

Migliore qualità in chiamata

Suono ambientale amplificato

Modalità Gaming a latenza ridotta

Compatibili con Android e iOS

Autonomia riproduzione musicale: totale 22 ore (auricolari 11 ore + custodia 11 ore)

Autonomia chiamata: totale 15 ore (auricolari 7,5 ore + custodia 7,5 ore)

Gli auricolari montano due driver dinamici a due vie di AKG mentre, tra le altre novità, la custodia di ricarica mantiene la stessa della precedente versione ma cambia la finitura, lucida anziché opaca. Tra le altre specifiche tecniche troviamo: impermeabilità con certificazione IPX2, Bluetooth 5.0, applicazione dedicata per iPhone e integrazione con il servizio di musica in streaming Spotify.

I nuovi Samsung Galaxy Buds+ sono disponibili in Italia a partire dal 12 febbraio al prezzo di 169 euro in tre colorazioni: bianco, nero e blu.