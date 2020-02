Amazon assume l’ex CEO di Hulu per guidare Amazon Prime TV

Amazon ha assunto Mike Hopkins, l’ex CEO di Hulu e presidente della Sony Pictures Television dal 2017 per affidargli la guida di Amazon Prime Video e Amazon Studios.

Hopkins è un veterano dello streaming TV: è stato per alcuni anni dirigente per la 21st Century Fox, poi CEO di Hulu per quattro anni, presidente della Sony Pictures Television dal 2017, quando è entrato in azienda nel 2017. A partire dal 24 febbraio 2020 sarà alla guida di Prime Video e farà riferimento direttamente a Jeff Bezos. Probabilmente dividerà il suo tempo tra Los Angeles e la sede dell’azienda a Seattle.

In una nota inviata ai membri dello staff di Prime Video, Jeffrey Blackburn, Senior Vice President di Amazon, ha presentato Hopkins come una persona “con oltre 20 anni di esperienza nel settore, presso Fox, Hulu e Sony. Ha una unga esperienza come leader globale nel settore dei media, del cinema e della TV” e ha sottolineato le sue competenze relative alla negoziazione degli accordi di distribuzione, alla gestione delle operazioni di marketing, alla supervisione della produzione di contenuti televisivi innovativi.

Come Hopkins, anche altri dirigenti Sony hanno scelto di iniziare un nuovo percorso nell’ambito dello streaming tv. Nel 2017, i presidenti di Sony Jamie Erlicht e Zack Van Amburg si sono uniti ad Apple per entrare a far parte del progetto di Apple TV+ e come loro, molti altri hanno scelto strade diverse dalla carriera in Sony.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque: tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet. Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link. Amazon Prime Video è gratis per gli utenti abbonati ad Amazon Prime.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.