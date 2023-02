Netflix porta l’audio spaziale in centinaia di altri titoli, solo per gli abbonati Premium

La scorsa estate, Netflix ha iniziato a utilizzare un sistema audio spaziale che non richiede apparecchiature dedicate. Dopo aver fatto debuttato la tecnologia con la quarta stagione di Stranger Things e alcuni altri titoli, Netflix lo sta ora lanciando in modo più ampio. Tuttavia, sarà disponibile soltanto per gli utenti Premium, ossia chi paga il piano più costoso 4K con 4 schermi condivisi. La società afferma che l’audio spaziale è ora disponibile su più di 700 dei suoi titoli più visti, tra cui The Watcher, Wednesday e Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Un badge audio spaziale su spettacoli e film renderà più chiaro se un titolo supporta quel formato. E’ possibile anche cercare “audio spaziale” come termini di ricerca per vedere l’elenco completo dei titoli supportati. Nei prossimi mesi, ci saranno più serie e film con audio spaziale abilitato, tra cui You, Your Place or Mine, Luther: The Fallen Sun e Tour de France.

Netflix ha collaborato con Sennheiser per utilizzare la tecnologia Ambeo 2-Channel Spatial Audio. È progettato per altoparlanti stereo integrati, in particolare laptop e tablet. Netflix ritiene che l’audio spaziale dovrebbe essere efficace su televisori che non sono troppo lontani dallo spettatore e sui telefoni con altoparlanti stereo. L’azienda afferma che il suo audio spaziale offrirà un’esperienza più coinvolgente anche a coloro che indossano le cuffie.

Gli abbonati Premium stanno ricevendo anche un’altra spinta a partire da oggi, il che potrebbe essere particolarmente utile per coloro che guardano programmi e film Netflix in movimento e su diversi dispositivi: adesso saranno in grado di scaricare titoli su sei dispositivi diversi, non più quattro.

Ricordiamo che a breve, a partire da marzo prossimo, Netflix bloccherà la condivisone delle password. A questo indirizzo abbiamo spiegato come funzionerà il blocco.