Sconti Amazon fino al 51%: MacBook Apple, Anker, Aukey, RavPower, Garmin, Sandisk

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora valide fino al 9 Giugno le offerte sui dispositivi Garmini per trekking, salute e fitness: le trovate evidenziate in questa pagina.

Le offerte Sandisk e WD in corso sono state aggiunte in fondo a questa lista

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Hubsan H501S X4 Brushless FPV Droni Quadricotteri GPS Fotocamera 1080P HD 5.8Ghz Headless Follow Me GPS Hold Altitude con H901A Telecomando (H501S Nero) In offerta a 133€ sconto 28% Click qui per approfondire

ILIFE V3s PRO Robot Aspirapolvere, Aspirazione Senza Groviglio per Peli di Animali Domestici, Ricarica Automatica, Adatto per Pavimenti Duri e Tappeti con Peli Bassi, Bianca In offerta a 111,20€ Click qui per approfondire

Campark Action Cam X20 HD 20MP 4K WiFi Touch Screen Macchina Fotografica Subacquea 30M con Custodia Impermeabile, Doppio Schermo LCD, Remote Control, EIS e Kit Accessori In offerta a 56,99€ sconto 48% Click qui per approfondire

AUKEY Tappetino Mouse Gaming Grande XXL, 900x400x4mm Mouse Pad, Tappetino per Mouse da Gioco, Resistente All’acqua con Superficie Liscia, Base in Gomma Antiscivolo, Bordi Cuciti per Tastiera, Laptop In offerta a 12,34€ sconto 51% Click qui per approfondire

MacBook 12″ (Intel Core m3 dual-core a 1,2GHz, 256GB) – Oro rosa In offerta a 1229,99€ sconto 23% Click qui per approfondire

Power Bank Anker Batteria Portatile USB PowerCore 10000 – Caricabatteria Portatile Da 10000mAh Ultra Compatta – Batteria Esterna Power Bank Alta Capacità Per Huawei, Samsung, iPhone, Asus, LG e Altri In offerta a 16,99€ sconto 15% Click qui per approfondire

Anker Hub USB 3.0 4 Porte per Trasferimento Dati – Hub USB Multiporta Ultra Sottile (1 cm di spessore) per Trasmissione Dati Alta Velocità (5 Gbps) e Sincronizzazione In offerta a 10,19€ sconto 15% Click qui per approfondire

Mpow Porta Cellulare da Auto, Supporto Auto Smartphone con Ventosa per Cruscotto Parabrezza per Telefono da Scrivania, 2 Livelli di Aspirazione, per GPS, iPhone, Galaxy, Xiaomi, MP3, ed ECC. In offerta a 9,08€ sconto 30% Click qui per approfondire

Lampada da Lettura, LENDOO Luce da Lettura, Luce da scrivania, Portatile con Pinza, 4 Luminosità Regolabile, USB Ricaricabile, Lampade da libro per Lettura, Libri, Scrivania, Viaggio etc. [Classe di efficienza energetica A] – In offerta a 6,23€ sconto 48% Click qui per approfondire

AUKEY Adattatore USB C a Micro USB Femmina [ 3 pack ] Connettore USB C per Samsung Galaxy S8 / S8+ , OnePlus 2 / 3 , Lumia 950 / 950XL , Huawei P9 , MacBook Pro 2016 , ecc. In offerta a 5,52€ sconto 26% Click qui per approfondire

RAVPower Caricabatterie Portatile 16750mah da Uscita 4.5A (2.4A+2.1A), Entrata 2A Caricatore Portatile, Batteria Esterna, Carica Veloce, Ultra Compatto per Cellulari, Tablet e Smartphone (Bianco) In offerta a 24,21€ sconto 16% Click qui per approfondire

Anker PowerWave 7.5 Stand. Caricabatterie Wireless a Ricarica Veloce 7.5W/10W/5W per iPhone X, iPhone 8/8 Plus e 10W per Pixel 3/Samsung S9/S9 +/Note 8 a Altri. (Wall Charger Non Incluso). In offerta a 24,99€ sconto 29% Click qui per approfondire

RAVPower Caricabatterie a Parete, Caricabatterie USB 24W Quick Charge 3.0, Adattatore di Ricarica Rapida Portatile da Viaggio per Samsung Galaxy S9 / S8 / Note, iPhone XS / 8, iPad e Molti Altri In offerta a 11,04€ sconto 15% Click qui per approfondire

Anker PowerDrive Lightning (12W Car Charger with 3ft Lightning Cable) Apple MFi Certified iPhone Car Charger for iPhone XS/XS Max/XR/X/8/7/6/Plus, iPad Air 2 and More In offerta a 13,59€ sconto 15% Click qui per approfondire

CHOETECH Ricarica Wireless Rapido, 7.5W Caricatore Wireless compatibile con Apple iPhone XS/XS Max/XR/X/ 8/8 Plus, 10 W per Samsung S9/S9 Plus/S8/ S8 Plus/Note 8/ S7 e 5W Qi Telefono In offerta a 11,89€ sconto 15% Click qui per approfondire

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro 19,5W Caricatore USB per Samsung Galaxy S8 / S8+ / Note 8, LG G5 / G6, Nexus 5X / 6P, HTC 10, iPad Pro/ Air ecc. In offerta a 10,19€ sconto 15% Click qui per approfondire

TaoTronics Auricolari True Wireless Bluetooth 5.0 Impermeabile IPX7 Microfono Integrato 3500mAh Custodia Riproduzione 24 Ore Compatibile con iPhone Android Samsung iPad Huawei Cuffie Power Bank 2 in 1 In offerta a 30,59€ sconto 22% Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

