Sconti IKEA casa smart e accessori pc, smartphone e tablet per regali di Natale

Per il Black Friday 2023 IKEA propone sconti fino al 50% su una serie di articoli del suo catalogo, inclusi dispositivi per la casa smart come tende a rullo e alveolari controllabili a distanza e tavolini con purificatore d’aria integrato.

Oltre alle offerte più interessanti in corso, con sconti che rimangono validi fino al 3 dicembre, segnaliamo in questo articolo anche una serie di accessori e complementi d’arredo sempre utili nelle case in cui abbondano smartphone, tablet e computer, articoli proposti anche a prezzi abbordabili utili nella propria casa così come per idee per i regali di Natale.

Gli sconti IKEA rendono ancora più allettanti i prodotti smart del colosso svedese, come per esempio la tenda a rullo oscurante Fyrtur disponibile nelle misure 80, 100, 120 e 140 centimetri di larghezza. Il modello da 80 x 195 cm è a listino a 169 euro ma ora con il 30% di sconto si paga solamente 119 euro. Il modello da 120 x 195 cm a listino per 248,95 euro con lo sconto del 20% si paga 198,95€.

Ancora la tenda alveolare oscurante TREDANSEN da 100 x 195 cm costava 208,95 euro, mentre con lo sconto del 19% scende a 168,95 euro: anche per questo modello sono disponibili varie misure. Il tappetino per mouse gaming LÅNESPELARE da 90 x 40 cm a listino per 15€ è in sconto del 34% a 9,95 euro.

Il tavolino con purificatore d’aria integrato STARKVIND, disponibile con impiallacciatura di rovere bianco oppure marrone scuro costava 159 euro: ora è in sconto del 21% a 125 euro. Per chi desidera solo il purificatore d’aria STARKVIND il prezzo scente del 22% da 139 euro a 109 euro.

In sconto anche la lampada smart da terra PILSKOTT a listino per 89,95 euro ora in sconto del 17% a 75 euro.

Sostegni IKEA per smartphone, tablet e computer

Tra gli accessori utili per vita e lavoro digitale in casa o per regali segnaliamo il supporto per tablet HAVREHOJ a 12 euro, l’originale supporto in sughero per smartphone e tablet FAGNING a 9,95 euro, il supporto per computer portatili STENERIK a 19,95 euro.

L’originale mini supporto YUPPIENALLE per cellulare che si appiattisce e funge da portachiavi a solo 0,75 euro, il supporto di design MÖJLIGHET che ospita sia un tablet che le cuffie a 3,93 euro, il supporto da scrivania per computer portatili o monitor VATTENKAR a 27 euro.

Ancora la scrivania regolabile in altezza Trotten da 120 x 170 cm a 219 euro, il portaoggetti VATTENKAR a 25 euro, infine il tavolino – supporto da pavimento BJÖRKÅSEN per PC a 29,85 euro.

Tutti gli articoli che parlano di IKEA sono disponibili da questa pagina di macitynet.

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.