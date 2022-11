Black Friday, l’iRobot Roomba i7+ che si svuota da solo va al minimo, solo 599€

Il robot per la casa iRobot Roomba i7+ va al minimo: solo 599,99€ in occasione del Black Friday.

Stiamo parlando di un accessorio di non recentissimo, provato da Macitynet, ma molto flessibile e potente. È infatti caratterizzato della tecnologia Clean Base Automatic Dirt Disposal per lo svuotamento automatico del contenitore della polvere. Oltre a questo è dotato di un elevato livello di intelligenza artificiale automazione ai robot aspirapolvere, con la possibilità di analizzare, mappare e adattarsi agli spazi domestici. Grazie all’introduzione della funzione Imprint Smart Mapping, Roomba i7+ memorizza, infatti, la planimetria e i nomi delle stanze.

In questo modo gli utenti possono personalizzare i cicli di pulizia e indirizzare il percorso del robot verso ambienti specifici, attraverso comando vocale o tramite l’applicazione iRobot HOME (disponibile per iOS e Android). È persino possibile inserire fino a 10 planimetrie diverse così che il robot possa essere spostato senza problemi su piani diversi o diverse abitazioni.

Molti dei robot aspirapolvere di iRobot hanno due spazzole contro-rotanti multi-superficie che lavorano insieme per pulire efficacemente sia i tappeti che ogni genere di pavimento: Roomba i7+ è il più Smart di tutti in quanto regola automaticamente l’altezza della testina pulente in modo che le due spazzole possano aderire con estrema precisione alla superficie.

Quando il ciclo di pulizia è terminato, iRobot Roomba i7+ torna alla base di ricarica e svuota automaticamente lo sporco raccolto all’interno della Clean Base, che contiene l’equivalente di 30 contenitori raccogli polvere di Roomba pieni. In questo modo, ci si può dimenticare della pulizia dei pavimenti per diverse settimane.

iRobot Roomba i7+ costerebbe 999 euro, In occasione del Black Friday lo pagate solo 599€