Anno 2024, la rivoluzione degli AirPods

Apple starebbe pianificando una revisione completa della linea AirPods, a partire dal prossimo anno. Sembra che nel biennio a venire ci sarà spazio per nuovi auricolari e nuove cuffie.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui gli AirPods standard e gli AirPods Max riceveranno un aggiornamento nel 2024, mentre gli AirPods Pro saranno aggiornati nel 2025. Per gli AirPods e gli AirPods Pro, Apple dovrebbe aggiornare il design degli auricolari e della custodia, migliorando anche la qualità audio.

Peraltro, quando gli AirPods saranno aggiornati, Apple potrebbe eliminare i modelli di seconda e terza generazione, offrendo invece due modelli di quarta generazione a diversi livelli di prezzo.

Entrambi i modelli di AirPods di quarta generazione, stanno al rumor, potrebbero avere un aspetto tra gli AirPods attuali e gli AirPods Pro, con la possibile introduzione di steli più corti. La versione di fascia alta degli AirPods standard includerebbe, inoltre, la cancellazione attiva del rumore, funzione finora limitata agli AirPods Pro e agli AirPods Max, che abbiamo recensito a questo indirizzo.

La vestibilità, inoltre, dovrebbe essere “migliorata”, ma non è chiaro se Apple abbia intenzione di aggiungere auricolari in silicone. Per quanto riguarda la custodia, invece, dovrebbe godere di altoparlanti per gli avvisi di “Dov’è”, simili agli attuali AirPods Pro, oltre all’ormai onnipresente porta di ricarica USB-C.

Anche gli AirPods Max dovrebbero sostituire la porta Lightning con il connettore USB-C, con Apple che potrebbe introdurre anche nuovi colori. Al momento, comunque, non sono previste altre modificherilevanti.

Nel 2025, poi, gli AirPods Pro dovrebbero subire un aggiornamento con un nuovo design e un chip più veloce, potendo anche ottenere alcune funzioni precedentemente vociferate, come ad esempio sensori per la salute dell’udito. I rumor suggeriscono che Apple stia lavorando su funzionalità che consentirebbero agli AirPods Pro di raccogliere dati sull’udito e fungere, addirittura, da sostituti degli apparecchi acustici.

Al momento non ci sono informazioni sulle finestre di rilascio, se non le generiche 2024 e 2025; solitamente, Apple introduce nuovi modelli nella seconda metà dell’anno, con lanci ravvicinati all’uscita dei nuovi iPhone.

Gurman riferisce che gli AirPods usciranno “più avanti l’anno prossimo” e gli AirPods Max usciranno, invece, “verso la fine dell’anno prossimo”.

Al momento, Apple ha in programma un evento di presentazione per il 30 ottobre prossimo, ma in quella sede, verosimilmente, vedranno luce nuovi Mac. A questo indirizzo le possibili sorprese di fine mese.