Apple arruola Messi per spingere gli abbonamenti al calcio MLS su Apple TV

ll calcio negli USA è solo il terzo (o il quarto) sport di squadra più seguito dopo baseball, basket, football e hockey, ma Apple che vende gli abbonamenti su Apple Tv alla MLS (la Major League Soccer) prova a convincere gli americani con la più grande delle star: Lionel Messi.

Uno spot su Instagram, con il campione argentino sottolinea l’MLS Season Pass su Apple che consente di accedere a tutta la stagione 2024 della Major League Soccer. Si tratta di “You’ve Never Seen MLS Like”, è stato distribuito ieri.

Da esso i clienti americani sanno che possibile vedere le partite di Leagues Cup, MLS All-Star e Audi MLS Cup Playoffs. La stagione 2024, che inizierà il 21 febbraio, è la seconda di una partnership decennale tra Apple e la Major League Soccer, dopo il campionato 2023 segnato dall’arrivo di Lionel Messi, otto volte vincitore del Pallone d’oro.

Lo spot (visibile qui) consiste in un montaggio veloce e parte con due tifose che lanciano l’app Apple TV su un iPad in auto; seguono sequenze che mostrano la capra (un gioco di parole: G.O.A.T. in inglese è l’acronimo di “Greatest of all time”, Il più grande di sempre”, e vuole anche dire capra), guantoni da portiere e sequenze varie nelle quali si vedono Messi, Cucho Hernandez, Roman Burki, Hany Mukthar e Benjamin Cremaschi.

Lo spot si conclude con le due tifose dell’inizio che si ritrovano in auto ma parcheggiate al centro di un campo da calcio, e con la tagline “You’ve Never Seen MLS Like this”.

Dopo essere entrato nell’Inter Miami lo scorso luglio, Messi ha trasformato il panorama del calcio nordamericano e ha portato la Major League Soccer all’attenzione del pubblico internazionale.

Il calcio d'inizio della 29ª stagione della MLS sarà il più precoce nella storia del lega: l'Inter Miami CF di Messi, campione in carica della Leagues Cup, ospiterà il Real Salt Lake per l'anticipo di campionato di mercoledì 21 febbraio al DRV PNK Stadium. L'incontro verrà trasmesso alle 20:00 ET in esclusiva su MLS Season Pass su Apple TV. La settimana di apertura "MLS is Back" proseguirà con le 14 partite in programma per sabato 24 e domenica 25 febbraio. In particolare, il LA Galaxy ospiterà l'Inter Miami CF domenica 25 febbraio al Dignity Health Sports Park.