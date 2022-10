See, For All Mankind e altre serie su Apple TV Plus saranno disponibili su Blu-Ray

Alcune serie Apple Original si sono aggiudicate Emmy, altri premi e nomination, tra cui il premio Oscar come miglior film a “CODA”, il primo vinto da un servizio di streaming.

Il sito 9to5Mac fa notare che quando si pensa alle serie Apple Original il primo posto in cui ci si aspetta di trovarle è ovviamente Apple TV+ ma anche chi non ha un abbonamento al servizio di Apple potrà guardare serie quali SEE, For All Mankind e altre ancora grazie all’arrivo su supporti Blu-Ray e DVD.

La serie For All Mankind su Blu-Ray è stata confermata ad agosto e ora anche altre arriveranno su supporti fisici, incluse SEE, Truth Be Told e The Morning Show.

Le versioni su DVD e Blu-Ray non sono distribuite direttamente da Apple ma sono state concesse in licenza a Dazzler Media, publisher specializzato nella distribuzione di film e serie.

9to5Mac evidenzia che non è la prima volta che serie Apple Original vengono distribuite su supporti fisici: lo scorso anno Paramount ha avviato la distribuzione della serie Defending Jacob su Blu-Ray.

Apple Original Series coming to HD Blu-Ray & DVD courtesy of @DazzlerMedia:#SEE S1 – Oct 31, S2 – Nov 14#ForAllMankind S1 – Nov 28, S2 – Dec 26#TruthBeTold S1 – Dec 5, S2 – Feb 6#TheMorningShow S1 – Dec 5, S2 – Jan 23 pic.twitter.com/zGN0W9rCOo — Sigmund Judge (@sigjudge) October 12, 2022

I supporti fisici sono interessanti per chi non ha un abbonamento e vuole disporre di supporti che è possibile riprodurre senza connessioni, ma ovviamente costano più dell’abbonamento stesso. Ricordiamo che Apple TV+ è gratis per 3 mesi acquistando un dispositivo Apple e attivando l’offerta entro 90 giorni; l’abbonamento a Apple TV+ costa € 4,99 al mese dopo 7 giorni di prova gratuita ed è possibile condividerlo con la propria famiglia. È anche possibile scegli Apple TV+ e fino a quattro altri servizi Apple: un unico pacchetto, un solo abbonamento (“Apple One”) per avere di più, a meno.

