Video e foto con effetto vintage usando l’app Dazz Cam

Non c’è bisogno di post-produzione: per ottenere l’effetto vintage nelle foto e nei video acquisiti con iPhone basta installare Dazz Cam. Questa applicazione si ispira alle fotocamere retrò degli anni ’80, ricreando l’effetto della pellicola dell’epoca in special modo nel colore, nella consistenza e nella grana, con particolari effetti di dispersione della luce quando si selezionano le varie lenti.

L’app si propone come un vero e proprio simulatore delle macchine fotografie e cineprese del passato, mostrando l’effetto finale in tempo reale durante la ripresa. Mette a disposizione anche strumenti per ottenere effetti diversi come ad esempio quello di doppia esposizione semplicemente scattando due fotografie da sovrapporre oppure l’opzione fisheye che emula la celebre distorsione “a occhio di pesce”.

Il punto di forza di questo software sviluppato da Haiyan Wang è l’immediatezza d’uso: una volta avviata non resta che selezionare l’effetto desiderato e inquadrare una scena con la fotocamera dell’iPhone per vederlo applicato nel mondo reale. Se piace, basta schiacciare il tasto di scatto o quello di registrazione video per ottenere uno o l’altro in base al contesto. Chi vuole può aggiungere l’hashtag #dazzcam alle fotografie scattate con quest’app condivise sui canali social: saranno visionate anche dagli editori dell’app che occasionalmente ne selezioneranno alcune da aggiungere alla collezione dell’app.

L’applicazione Dazz Cam è localizzata anche in lingua italiana ed è disponibile unicamente per iPhone, è gratuita e si scarica direttamente su App Store. Quella attualmente distribuita è la versione 2.3.8, pesa poco meno di 100 MB, raccoglie solo i dati di diagnosi e utilizzo senza associarli all’identità dell’utente e per poter essere installata richiede almeno la versione 12.1 di iOS. E’ infine possibile aggiungere effetti acquistandoli attraverso lo store interno, con prezzi a partire da 1,09 euro per i singoli effetti o con un’unica spesa di 13,99 euro che consente di comprarli tutti in un sol colpo.