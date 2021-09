Serviranno custodie diverse per iPhone 13 e iPhone 13 Pro

Con iPhone 12 e iPhone 12 Pro è possibile usare le stesse identiche custodie, giacché spessore (7,4mm), altezza (146,7mm) e larghezza (71,5mm) sono specifiche identiche, così come la posizione del sistema di fotocamere sul retro del dispositivo.

A quanto pare non sarà così con iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Il leaker Majin Bu ha condiviso le foto della confezione di una custodia in pelle Apple per la prossima gamma di smartphone e, sorpresa, ci sono versioni diverse versioni per iPhone 13 e iPhone 13 Pro.

Il sistema di fotocamere Pro di iPhone 13 Pro è in pratica più grande di quello di iPhone 13, rendendo necessario l’uso di custodie specifiche.

Nei mesi passati sono circolate voci che riferivano del possibile arrivo del sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine sui sensori visto su iPhone 12 Pro Max su tutta la lineup dei futuri iPhone 13 e non solo sulla variante Pro Max come avviene nell’attuale lineup di iPhone 12.

iPhone 13 Cases Lineup pic.twitter.com/6tYNPhXV2Z — Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) September 11, 2021

All’evento Apple del 14 settembre probabilmente saranno presentati, al fianco di iPhone 13, anche Apple Watch 7 e AirPods 3, e chissà qualche altro prodotto. Nel frattempo vi ricordiamo che l’appuntamento con il blog della diretta di Macitynet, con la traduzione in italiano in tempo reale, è per giorno 14 settembre alle ore 18:00 sulla pagina della diretta.