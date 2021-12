Shortshare, utility per l’abbreviazione degli URL per Mac e iOS

Timo Josten, sviluppatore tedesco che si è fatto notare per l’app di condivisione Dropshare, ha rilasciato Shortshare, una utility per l’abbreviazione degli URL o abbreviazione degli indirizzi web, una tecnica utilizzata nell’ambito del Web per abbreviare lunghi indirizzi web (URL) in link di pochi caratteri.

Shortshare supporta i principali meccanismi di URL shortening (Bitly, Rebrandly, Shortio, Tinyurl, Kutt, Is.gd, Hive, dsh.re) e anche soluzioni di self-hosting quali YOURLS e altre soluzioni con API personalizzate. Supporta funzionalità quali gli URL personalizzati o URL all’interno dei quali è possibile inserire parole chiave), e mostra la cronologia degli URL abbreviati già creati.

Sul Mac l’app (gratuita) si scarica dall’App Store e mostra una semplice icona nella barra dei menu. Basta copiare in memoria un indirizzo che si desidera abbreviare (es. https://www.macitynet.it/10-trucchi-per-macos-12-monterey-che-forse-non-conoscete/) e incollarlo nell’app per ottenere automaticamente un link abbreviati (nel caso dell’esempio: https://dsh.re/6e69e).

Dalle Preferenze dell’utility è possibile cambiare il servizio da usare, creare scorciatoie di tastiera, abilitare o no il centro notifiche. È anche possibile attivare una estensione per Safari che consente di aggiungere una icona alla barra di navigazione del browser, per avere disponibile sempre al volo la funzione di abbreviazione degli URL.

Su iPhone o iPad, l’app Shortshare offre una Action Extension che può essere sfruttata con qualsiasi browser disponibile per iOS. L’app offre una panoramica pratica degli URL abbreviati in precedenza e funzionalità di ricerca. La cronologia degli URL è sincronizzata automaticamente con Shortshare per Mac e l’app per dispositivi iOS.

Shortshare per Mac richiede macOS 11 o seguenti. La versione per iPhone, iPad e iPod Touch richiede iOS/iPadOS 14 o seguenti. Shortshare 1.1 è gratuita e si scarica dal Mac App Store o dall’App Store.