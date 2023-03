Se il ghiaccio è nero l’auto vi avviserà grazie ai LED

La città di Susono, Stanley Electric, Kaga FEI, NTT Communications Corporation e Dassault Systèmes hanno annunciato congiuntamente l’effettuazione di test su un sistema con sensori e LED che avvisa i conducenti in caso di ghiaccio vetrato (“nero”) grazie a un sistema di illuminazione stradale intelligente sviluppato dalle quattro aziende.

I test, effettuati dal 10 febbraio al 31 marzo, avvengono su una strada pubblica di Susono, in Giappone, e servono a verificare l’efficacia del sistema nell’evitare slittamenti degli automezzi e cadute dei pedoni in un’area pubblica della città giapponese.

Il ghiaccio nero o vetrato è una formazione di ghiaccio omogeneo che ricopre le strade in seguito all’impatto sull’asfalto di pioggia sopraffusa o congelantesi; questi sottili strati di ghiaccio semitrasparente, sull’asfalto assumono tipicamnete un aspetto scuro lucido, dando l’impressione di una comune strada bagnata; gli automobilisti potrebbero non rendersi conto del rischio ma anche camminarci sopra è pericolso: è scivolosissimo e camminarci sopra e guidare un’automobile è quasi pericoloso anche con normali pneumatici invernali, a meno di non avere gomme chiodate o catene rompighiaccio.

Per i test in Giappone è stato intallato un sistema di illuminazione stradale intelligente, che – quando individua queste formazioni – proietta sulla superficie della strada un avviso luminoso (“Attenzione, ghiaccio”), su un palo di fronte al ponte Yanagibata di Ishiwaki, città di Susono.

Se il sistema di dimostrerà efficace, è previsto una più ampia implementazione in altre municipalità. L’uso dei sensori permette inoltre di offrire indicazioni meteo più precise agli automobilisti, consentendo di ridurre la congestione del traffico in aree nelle quali è prevista neve.

