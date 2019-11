Skoda sperimenta una innovativa tecnologia di ricarica per auto elettriche

A Praga, Škoda Auto DigiLab ha iniziato la sperimentazione di una innovativa stazione di ricarica rapida per veicoli elettrici che sfrutta la tecnologia “a volano” per offrire il doppio della potenza elettrica garantita dalla rete nazionale. La stazione di ricarica posta al Prague Exhibition Centre di Letňany è unica nel suo genere ed è la terza di questo tipo al mondo. È stata sviluppata dalla start-up israeliana Chakratec, scoperta e coinvolta da Škoda Auto DigiLab Israel Ltd.

Il processo di ricerca tecnologica e scouting di start-up innovative che Škoda Auto DigiLab sta portando avanti in Israele ha portato all’avvio della sperimentazione di un nuovo sistema di ricarica rapida sviluppato dalla società Chakratec.

La start-up ha sviluppato il Kinetic Power Booster, un sistema per portare ricarica ad alta capacità anche in zone non coperte da una rete elettrica adeguata. Il sistema è in grado di assorbire i picchi di corrente della rete tradizionale, accelerando un volano interno e conservando l’energia sotto forma di energia cinetica. Quando un’auto elettrica viene collegata alla stazione di ricarica, il Kinetic Power Booster rilascia la propria energia arrivando a raddoppiare la potenza concessa dalla rete elettrica nazionale in Repubblica Ceca. Il sistema è pensato per essere utilizzato nelle concessionarie o nei centri commerciali.

Il sistema di Chakratec accumula i picchi di energia della rete elettrica. Diversamente dalle stazioni di ricarica che sfruttano accumulatori a batteria, la capacità espressa è sempre costante e, in aggiunta, la soluzione a volano è particolarmente eco-friendly rispetto agli accumulatori a celle chimiche. La vita utile stimata del sistema e di 200.000 cicli di carica/scarica che corrispondono a un utilizzo di circa 20 anni.

Il cuore del Kinetic Power Booster è composto da dieci volani posti in un alloggiamento sotto vuoto. Quando viene fornita energia elettrica, i volani accelerano e mantengono il moto. Una volta connessa un’auto elettrica al sistema, i volani cedono energia rallentando il proprio moto.

La stazione di ricarica così strutturata permette, per esempio, di ricaricare contemporaneamente due CITIGOe iV al doppio della potenza concessa dalla rete elettrica. Caricata la batteria dell’auto, i volani accelerano nuovamente e nel giro di 45 minuti sono pronti a erogare nuovamente la potenza di 100 kW.

Nella fase di lancio e test, l’utilizzo della stazione è gratuito, in un secondo momento PRE comunicherà le tariffe ufficiali per l’energia erogata. Sulla base dei risultati ottenuti, Škoda Auto e PRE insieme a Chakratec pianificheranno l’installazione di ulteriori punti di ricarica sia in Repubblica Ceca che in altri paesi.

