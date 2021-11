Snapchat riconosce il cibo e suggerisce ricette

La fotocamera di Snapchat ora è in grado di consigliare ricette in base al cibo che viene inquadrato. Si chiama Food Scan ed è la nuova funzione di scansione associata alla fotocamera dell’app e che già da tempo consente di identificare piante, razze canine e capi di abbigliamento.

Alla lista come dicevamo adesso si aggiunge il cibo, il che significa che basta inquadrare un ingrediente che abbiamo in frigo o in cucina per ottenere una lista di ricette che contengono quell’alimento insieme al collegamento diretto alla voce di Wikipedia che descrive il prodotto inquadrato.

Per questa funzione la società sviluppatrice di Snapchat ha collaborato con il portale allrecipes.com: al momento il sistema è in grado di identificare più di 1.200 ingredienti e suggerire oltre 4.500 ricette, ma è ovvio che col passare del tempo aumenterà il numero di entrambe le risorse.

Chi ha avuto la possibilità di provare in anteprima questa funzione di Snapchat spiega che la capacità di riconoscimento del cibo scansionato funziona piuttosto bene già adesso: in base alle prove la piattaforma è riuscita a identificare correttamente una varietà di prodotti diversi, consigliando ricette pertinenti, «inclusa una ricetta per creare una barretta di cachi che sembrava intrigante».

Come la maggior parte di questi servizi tuttavia non è del tutto infallibile: ad esempio c’è chi riferisce che l’app ha suggerito ricette di ciliegie inquadrando un sacchetto di pomodorini, e un pezzo di zenzero è riuscito a “mandare in tilt” l’applicazione perché indipendentemente dall’angolazione da cui si inquadrava l’ingrediente, il sistema non è stato in grado di riconoscerlo come il cibo consigliando invece obiettivi AR a tema rettile.

Inoltre al momento questa funzione non è pensata per funzionare con gli alimenti confezionati: c’è una funzione a parte che può essere usata per leggerne le informazioni nutrizionali, ma non è in grado di suggerire ricette, ad esempio a base di pomodoro inquadrando un barattolo di conserva e di conseguenza per ora non può funzionare per aiutare l’utente a svuotare la dispensa.

Ma anche così, già adesso l’app può essere un buon punto di partenza quando si è a corto di idee o si vuole semplicemente provare qualcosa di nuovo partendo dalla fotocamera anziché effettuando ricerche manuali in rete. E quando non funziona – scherza ancora chi ha già provato l’app – quantomeno potrebbe comunque essere «un buon modo per scoprire un nuovo obiettivo AR da provare».

Nell’ultima presentazione dei risultati trimestrali Snapchat ha registrato un calo di fatturato superiore al previsto: secondo Snap questo è attribuibile alle nuove regole sulla privacy di Apple. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Snapchat sono disponibili a partire da questa pagina.