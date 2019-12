Solo oggi: cavalletti Manfrotto per smartphone e iPhone a partire da 50,99 euro

Se cercate un solido treppiede per stabilizzare le riprese video o l’acquisizione delle foto con gli smartphone, date uno sguardo ai modelli Manfrotto in sconto a partire da 50,99 euro spedizione compresa soltanto per oggi.

Quelli in promozione sono due diverse soluzioni che possono funzionare con tutti gli iPhone e gli smartphone attualmente in circolazione ma eventualmente anche con mirrorless e reflex digitali, visto che è comunque possibile rimuovere la morsa specifica per smartphone e fissarle con la tradizionale vite alla rispettiva testa.

Sono tutti e quattro dell’italiana Manfrotto, con esperienza pluridecennale nel settore. Il più economico è il modello MKSCOMPACTLTBK, scontato a 50,99 euro. E’ molto compatto e perciò comodo da usare in viaggio: ha un’altezza massima di 131 centimetri e da chiuso misura solo 40 centimetri. Utilizza una testa a sfera, la struttura è in alluminio e complessivamente pesa quasi 1 chilo.

In alternativa in offerta a 59,99 euro potete comprare il modello MKSCOMPACTACNBL o la variante MKSCOMPACTACNBK (cambia solo il colore), che si differenzia dal treppiede precedente principalmente per la presenza di una pratica maniglia in prossimità della testa a sfera che facilita i lenti movimenti nelle riprese video ma anche il semplice posizionamento delle varie inquadrature in fase di scatto.

Se invece cercate qualcosa di più specifico per mirrorless e reflex digitali, vi ricordiamo che nel momento in cui scriviamo sono ancora attive le offerte sul BeFree Advanced.