Solo oggi su eBay iPhone XR Rosso 64 GB a 569 €, 128 GB a 616 euro

In un precedente articolo vi abbiamo segnalato iPhone 11 ad un prezzo eccellente grazie ad un codice sconto eBay che scade oggi, ma anche iPhone XR Rosso è in forte sconto: 569 €. L’operazione sconto è la stessa di cui vi abbiamo dato conto nell’altro articolo: serve scaricare l’app eBay e poi applicare un codice, ma la piccola fatica sarà ricompensata.

iPhone XR, lo ricordiamo, rappresenta oggi il più moderno degli “entry level” di Apple, un ottimo affare per chi cerca un prodotto capace di fare (quasi) tutto quello che è capace di fare un iPhone 11 senza spendere la stessa cifra. Lanciato lo scorso anno iPhone XR si distingue per avere un display LCD di generose dimensioni (6,2 pollici) una valida fotocamera con effetto sfocato, face ID, ricarica wireless e ricarica veloce con un adeguato carica batteria ed infine un processore A12 ancora particolarmente potente.

Amazon ha scontato, oltre che iPhone 11, anche iPhone Xr nei giorni scorsi ma oggi i due prodotti sono praticamente esauriti e in ogni caso un iPhone XR a 569 euro non si è mai visto; il prezzo minimo che abbiamo intercettato è stato infatti di 579 euro. Lo sconto a 569 euro è sul solo colore rosso; ma ci sono anche altri iPhone XR in sconto, come ad esempio un iPhone XR da 128 Gb a 616 euro; gli altri li trovate tutti qui

Per avere questi prezzi aggiungete il prodotto al vostro carrello poi usando l’app eBay su iPhone (o Android) aggiungete il codice. A quel punto aggiungete il codice PNATALE19 nel carrello. Questo codice permette di avere uno sconto extra del 5%. Lo sconto extra come detto funziona solo da applicazione mobile. Senza coupon pagherete iPhone XR 619,99 €

Il venditore è eShopping.srl, un eccellente venditore italiano che si fregia della coccarda “Venditore Premium” che distingue le assolute eccellenze di eBay. Vi ricordiamo che eBay offre una forma di protezione dell’acquisto attraverso il pagamento PayPal.

Click qui per comprare.