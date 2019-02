Somfy Indoor Camera è compatibile con Homekit: la videocamera proteggi privacy si gestisce in Casa

Il logo “Homekit” lo abbiamo trovato andando a spulciare tra le caratteristiche di un oggetto a noi famigliare: Somfy Indoor Camera è l’erede infatti del modello di MyFox che provammo diversi mesi fa su queste pagine e il progetto di base è stato “importato” in Somfy con l’acquisizione della società francese.

Ma attenzione! In un prima fase il prodotto con il nuovo marchio era denominato Somfy Security Camera che è gestibile con l’attuale software ma il cui hardware non poteva essere aggiornato alle caratteristiche richieste da Homekit.

Se volete quindi includere una telecamera con lo sportelletto da attivare quando siete in casa rivolgetevi al modello più recente (in codice SIC – Somfy Indoor Camera) che trovate anche su Amazon e che al momento, in attesa della compatilità con Assistente Google e Amazon Alexa (non ancora disponibile nella versione italiana) può essere incluso in sistemi domotici Apple Homekit, Nest e IFTTT.

Le caratteristiche di targa della Somfy Security Camera sono le seguenti

Rivelatore a infrarossi SomfyVision, la telecamera inva notifiche di segnalazione del movimento sullo smartphone

Videomonitor e Microfono bidirezionali integrati per rivedere, sentire e parlare in tempo reale i familiari e sapere quando entrano o escono di casa

Con un semplice clic sullo Smartphone, anche a distanza è possibile chiudere l’otturatore motorizzato comprendo l’obiettivo della telecamera, garantendo la privacy della famiglia

Resistente, adatta per un ambiente con bambini o animali

E’ utilizzabile come telecamera indipendente o come accessorio evolutivo dei Sistemi Somfy Protect, è autonoma in caso di interruzione di corrente grazie alla batteria integrata

Video Full HD con streaming veloce in alta definizione 1080p Grandangolo 130° – ZOOM digitale X8

Attivazione intelligente: Somfy ricorderà di attivare il rilevamento di movimenti quando l’utente esce di casa

Disattiva le zone dove passa un animale da compagnia e per mettere al sicuro solo le zone importanti

Si installa rapidamente in pochi minuti tramite Smartphone e la gestisci facilmente con l’App gratuita disponibile per Android 4.4 o superiore e IOS 9 o superiore

La si può acquistare anche su Amazon a circa 170 Euro.

