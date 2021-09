Sonos Beam (Gen 2), la soundbar compatta con Dolby Atmos

Sonos ha appena presentato Sonos Beam di seconda generazione con Dolby

Atmos, nuove opzioni di streaming di alta qualitò e un nuovo look che offrono agli appassionati di musica e film più possibilità di immergersi e godere dei loro contenuti preferite,

Con la crescita esplosiva delle anteprime di film direttamente in streaming – che sono triplicate nell’ultimo anno – i consumatori chiedono esperienze audio simili a quelle del cinema e continuano a investire nei sistemi di casa.

La nuova Beam offre un’esperienza sonora superiore e più coinvolgente del modello predente sempre nelle stesse dimensioni compatte, grazie a miglioramenti in termini di suono, design e packaging.

Sonos annuncia inoltre programmi per portare più formati audio sulla sua piattaforma entro la fine dell’anno, incluso il lancio di Dolby Atmos Music e Ultra HD tramite Amazon Music, insieme al supporto per la decodifica DTS Digital Surround Sound

L’aggiornamento del software e dell’estetica porta con se anche nuove funzioni di Beam (Gen 2):

3D Audio con Dolby Atmos

Tecnologia audio coinvolgente che ti mette al centro dell’azione, che si tratti di sperimentare gli aerei come se volassero sopra l’ascoltatore, di sentire i passi che si muovono nella stanza o di sentire la musica tutt’intorno a chi ascolta.

Audio migliore, stesse dimensioni compatte

Con una maggiore potenza di elaborazione Beam è ora in grado di fornire due nuovi percorsi audio senza alcuna modifica al suo design, offrendo un’esperienza Atmos virtuale che guida e localizza il suono nella stanza.

L’altoparlante è ora compatibile anche con HDMI eARC sulla TV, così è possibile godere dei film e giochi preferiti con un audio a definizione ancora più alta con il supporto per nuovi formati audio.

Nuovo Look

Una nuova griglia rigida in policarbonato perforata con precisione consente all’altoparlante di suonare alla grande e di integrarsi perfettamente nella casa, il tutto senza modificare le dimensioni e la forma del Beam originale.

Semplice Set-Up

Configurazione semplice: con solo due cavi e nuove funzionalità NFC, la configurazione è semplice ed è possibile ascoltare l’audio in pochi minuti. Aprendo semplicemente l’app Sonos, seguendo alcune istruzioni e selezionando Beam (Gen 2) sul telefono.

Suono sostenibile

la nuova Beam presenta un packaging sostenibile, in carta kraft non patinata di alta qualità, una confezione composta al 97% di carta sostenibile senza plastica monouso.

New formati audio:

con il lancio più avanti in alcuni mercati Sonos prevede di supportare l’audio Ultra High Definition di Amazon Music, che consentirà agli ascoltatori di ascoltare tracce in audio lossless fino a 24 bit / 48 kHz sui propri altoparlanti Sonos, oltre a Dolby Atmos Music, un formato audio coinvolgente che fa entrare dentro le canzoni. Sonos prevede inoltre di aggiungere il supporto per la decodifica del suono surround digitale DTS entro la fine dell’anno.

Ricordiamo che è possibile abbinare Beam a tutti gli altri prodotti dell’offerta Sonos per un suono multi stanza e creare anche un allestimento surround utilizzando una coppia speaker Sonos One SL (senza comandi vocali) o una coppia di Sonos Roam o Sonos Move.

Oltre a questo la nuova Beam (Gen 2) può utilizzare tutte le nuove modalitò di ascolto presenti sulla sorella Sonos ARC come la modalità notturna e può essere “calibrata” grazie alla tecnologia TruPlay che permette di ottenere la migliore equalizzazione dei singoli speaker in funziona della stanza e del punto di ascolto dell’utente utilizzando i microfoni di iPhone per la scansione ambientale.

Beam (Gen 2) è disponibile per il preordine dal 14 settembre a 499 euro su Sonos.com e disponibile in tutto il mondo a partire dal 5 Ottobre. Considerato che il modello precendente era in commercio al 449 € si tratta di un incremento di prezzo del tutto irrisorio rispetto al nuove funzionalità di suono ambientale e al maggior coinvolgimento dell’utente nelle prestazioni sonore.