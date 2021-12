Sonos ora riproduce le tracce Dolby Atmos e Ultra HD di Amazon Music unlimited

In attesa dell’arrivo di Apple Music in versione LossLess e dell’audio spaziale con Dolby Atmos sui propri sistemi di riproduzione, Sonos ha lanciato, come promesso, il supporto per i brani Ultra HD e Dolby Atmos da Amazon Music Unlimited.

Una volta scaricato l’ultimo aggiornamento di sistema per i propri speaker Sonos, gli abbonati ad Amazon Music Unlimited si ritroveranno una superiore qualità di riproduzione, migliore di quella HD già supportata in precedenza.

Appariranno quindi nuovi badge che mostreranno “HD” (stream senza perdita di dati a 16 bit), “Ultra HD” (stream senza perdita di dati a 24 bit) o ​​Dolby Atmos. Per la musica senza perdita di dati, la frequenza di campionamento massima supportata è 48kHz.

La riproduzione Dolby Atmos è supportata solo sulle soundbar più recenti, Arc e Beam di seconda generazione (che abbiamo provato a fondo sulle pagine di macitynet: qui Arc e qui Beam GEN 2). mentre le tracce Ultra HD possono essere riprodotte su un numero maggiore di dispositivi Sonos.

Qui l’elenco completo degli speaker compatibili: Amp, Arc, Beam (entrambe le generazioni), Connect (seconda generazione), Connect:Amp (seconda generazione), Five e Play:5 (seconda generazione), Move, One, One SL, Port, Roam, Sub (tutte le generazioni) e infine Symfonisk da Libreria, Lampada da tavolo Symfonisk di Sonos-Ikea.

L’aggiornamento e la disponibilità dei servizi Sonos è un processo graduale che richiede aggiornamento della App di controllo su iPhone/iPad e Android e avverrà gradualmente a livello internazionale.

Ricordiamo che al momento è disponibile una iscrizione gratuita a 3 mesi di Amazon Music Unlimited, scaduto il periodo il costo mensile è di 9,99 € al mese. Tutte le notizie e recensioni sui prodotti Sonos le trovate a partire da questa pagina.