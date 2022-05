Sonos Sub Mini, svelato il design prima del lancio

Anche se Sonos ha appena introdotto una carrellata di novità, tra cui la soundbar economica Ray, l’assistente vocale proprietario e tre nuovi colori per lo speaker portatile Roam, sembra che il costruttore abbia ancora diverse sorprese in cantiere tra cui l’attesissimo Sub Mini, di cui The Verge anticipa il design prima del lancio.

Da anni l’unica possibilità per rendere più robusti i suoni bassi in un sistema Sonos è costituita da Sonos Sub, ora alla sua terza generazione, che viene proposto al prezzo di listino di 849 euro. Un prezzo elevato per un subwoofer che di fatto viene a costare molto più di alcune delle soundbar del marchio, tra cui Beam e soprattutto la più recente Ray.

Sentiamo parlare dei lavori in corso su Sonos Sub Mini fin da novembre dello scorso anno, ed ora grazie a una anticipazione di The Verge possiamo dare uno sguardo al design di Sonos Sub Mini grazie ad alcuni rendering. Rientra nella descrizione di un subwoofer cilindrico e più piccolo emersa in precedenza, inoltre il codice di modello S37 segue direttamente S36 che è la nuova soundbar Ray.

I rendering realizzati da The Verge mostrano infatti un dispositivo cilindrico con un grande foro di forma ovale al centro, una soluzione che richiama il design del più grande e costoso subwoofer Sub. Purtroppo non emergono dettagli sulle dimensioni reali del dispositivo, così come nemmeno il prezzo di vendita e la data prevista di arrivo, informazioni che potrebbero arrivare da una ulteriore fuga di notizie oppure direttamente con l’annuncio da parte del costruttore nei prossimi mesi.

Una cosa è certa: Patrick Spence ha dichiarato che nell’anno fiscale 2022 la società lancerà nuovi prodotti nelle categorie di prodotto esistenti. Questo significa che per le prime anticipate cuffie Sonos occorre attendere almeno questo autunno.

KEA in collaborazione con Sonos ha introdotto la nuova lampada speaker Symfonisk e anche una versione aggiornata dello speaker da scaffale. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sonos sono disponibili da questa pagina.