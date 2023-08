Da Sony giochi PS5 in streaming 4K in vista della nuova console

I primi test sono stati effettuati a giugno, mentre nelle scorse ore Sony per la prima volta ha avviato il servizio di giochi PS5 trasmessi dal cloud in streaming con due dettagli interessanti: supporto fino alla risoluzione 4K e con salvataggi nel cloud.

Finora il colosso giapponese ha fornito in streaming solo titoli per le console Playstation delle generazioni precedenti. Si parte da PlayStation 4 indietro negli anni fino anche i classici del primo modello, un servizio aggiuntivo incluso nell’abbonamento PS Plus Premium da 16,99 euro al mese.

Completata la fase di test interno limitata, ora Sony sta invitando via email alcuni utenti abbonati a partecipare alla beta pubblica, come segnala The Verge. La società informa che il servizio di cloud streaming PS5 sarà disponibile presto sulla console PlayStation 5 per gli abbonati Premium. Nessun riferimento alla possibilità di poter giocare ai titoli PS5 in streaming su qualsiasi altro dispositivo, eccetto la console, ma su questo torniamo a breve.

Grazie agli utenti invitati al test si apprende che il servizio supporta le risoluzioni HD 720p, Full HD 1080p, Quad HD 1440p infine anche 4K a 2160p. Per la risoluzione massima non è dato sapere se si tratta di streaming effettivo in 4K oppure della risoluzione finale resa su schermo. Sempre per la prima volta è abilitato il salvataggio nel cloud che permette all’utente di riprendere la partita esattamente dove aveva interrotto giocando sulla console.

In questo articolo riportiamo una schermata pubblicata da un utente sul forum resetera.

Sony non ha rilasciato comunicati e dichiarazioni sulla beta del servizio e non è disponibile un elenco ufficiale dei giochi PS5 disponibili in streaming. Tra quelli segnalati dagli utenti ci sono God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite, Destiny 2, Returnal, Death Stranding, Resident Evil 8.

Oltre al vantaggio di non dover scaricare quantità enormi di GB per ogni nuovo gioco da provare, lo streaming di giochi PS5 dal cloud sembra preparare l’arrivo della nuova console Project Q. Sarà portatile ma funzionerà solo per lo streaming, come anticipato da Sony a maggio: è attesa entro la fine di quest’anno e per saperne di più rimandiamo a questo articolo di macitynet.