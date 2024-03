Apple metterà gli iPad Pro dentro all’uovo di Pasqua?

Gli iPad Pro edizione 2024 ed Air edizione 2024, arrivano a metà aprile o già la prossima settimana? La voce secondo cui dentro all’uovo di Pasqua potremmo già trovare i nuovi tablet arriva da oriente e per la precisione dai soliti social cinesi.

Secondo quanto riferisce l’account Instant Digital Apple potrebbe avere qualche cosa in serbo per martedì 26. Si tratterebbe, appunto, di un non precisato annuncio che riguarda gli iPad, il che, come spiega MacRumors, potrebbe anche essere semplicemente la presentazione delle macchine con la possibilità di ordinarli poco dopo e un lancio alla prima settimana di aprile.

L’idea che Apple possa annunciare gli iPad già la prossima settimana (con un semplice comunicato, come accaduto per i MacBook Air M3) per poi iniziare a raccogliere gli ordini dal venerdì successivo, poco prima di Pasqua, e iniziare le spedizioni magari da venerdì 6, non è di certo qualche cosa di inaspettato anche se sembra leggermente in anticipo rispetto alle tempistiche più accreditate.

Fine marzo o inizio aprile come date per di lancio dei nuovi iPad, è l’arco di tempo di cui si vocifera non da oggi, ma il solitamente sempre bene informato, Mark Gurman aveva recentemente detto che iPadOs 17.4, appena rilasciato ma ottimizzato per gli iPad di nuova generazione, sarebbe stato pronto per fine marzo o inizio aprile.

Considerando che poi Apple dovrà mettere il sistema operativo su tutte le macchine, il dito alla ricerca del giorno dell’annuncio sul calendario, dovrebbe fissarsi più avanti, probabilmente sul 2 se non sul 9 aprile.

Ricordiamo che gli iPad di nuova generazione dovrebbero introdurre il maggior aggiornamento da molti anni a questa parte, in particolare per gli iPad Pro.

Le macchine professionali avrebbero un processore M3, schermi OLED, fotocamera sul largo lungo, nuovo design e forse carica con tecnologia Magsafe, il tutto ad un prezzo che non potrà essere popolare.

Ci si attende anche un iPad Air da 12,9 pollici, una nuova Apple Pencil con punte magnetiche e una nuova testiera in alluminio, totalmente ridisegnata anche dal punto di vista dei materiali.